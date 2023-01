Partenza in rialzo per le Borse. Per Goldman Sachs è l'Europa da comprare

L’apertura delle Borse di oggi

Partenza in rialzo per le Borse europee sulla scia di Wall Street. I primi scambi della mattinata sono in rialzo dello 0,4%. Il titolo migliore fra le blue chip è Saipem che sale dell’1,8%

OPPORTUNITA’ DEL GIORNO

BUZZI:

Berenberg taglia a Hold.

DIASORIN:

per HSBC è da vendere

GOLDMAM SACHS

La discesa del prezzo del gas permetterà all’Europa di evitare la recessione, dice Goldman Sachs nel report che alza la raccomandazione sull’azionario europeo

SOTTO LA LENTE

EDILIZIA ACROBATICA

continua il suo percorso di crescita. Nel 2022 la società, attiva nel settore dell’edilizia in doppia fune di sicurezza, ha sottoscritto contratti per un valore di 142 milioni ( +17,35%). I contratti della rete franchising hanno raggiunto un totale di 40 milioni, e confermano il buon andamento del 2021, nonostante il parziale freno delle cessioni relative ai bonus fiscali. EdiliziAcrobatica France ha concluso contratti per 5 milioni (+25%) la spagnola EA Iberica di 950 mila, Energy Acrobatica di 38 milioni. I dipendenti sono 1.709 collaboratori rispetto ai 1.390 del 2021.

ANALISI TECNICA

BANCA SISTEMA

(1,6€ .) I prezzi accumulano da sei mesi in quello che dovrebbe trasformarsi in un segnale rialzista con target in zona 1,8/2 eu. Prezzi ancora s livelli d’acquisto.

ELICA

(3,17€) Quinta candela settimanale al rialzo. E’ stata rotta la trendline ribassista che durava da diversi timestri: obiettivi sui top del 2021. I quattro analisti che seguono il titolo, riportate da Bloomberg, esprimono raccomandazioni d’acquisto all’unisono con prezzi obiettivo nel range 3,4-4,0 euro (3,6 euro il target medio): tra queste, il target più ambizioso è espresso da Websim-Intermonte.

ENEL

(5,54€). Il superamento della fascia 5,0/5,20 eu ha dato nuovo impulso. C’è ancora spazio d’acquisto.

POSTE

(9,7€) Le ultime settimane di modesto ritracciamento sembrano configurare un segnale rialzista, momento di pausa del rally partito dai minimi dello scorso ottobre. Ci sta qualche scommessa.

STELLANTIS

(14,7€) Prezzi molto vicini alla parte alta della banda di oscillazione degli ultimi nove mesi , 11,2/12 – 15/15,5€. Consigliato l’alleggerimento.

TINEXTA

(25,2€) Il nuovo balzo apre nuovi spazi di rialzo, Sopra 25€ conviene impostare una nuova strategia di acquisti.

WEBUILD

(1,46€)Consolida sopra il supporto in zona 1,40/1,38. Acquistare. Target minimo in area 1,55 €

WIIT

(19,3€) Prova ad uscire dal consolidamento in corso da qualche settimana nella banda 17-19 €. Può riprendere la ripresa del recupero partito dai minimi di settembre scorso. Occasione d’acquisto

ANALISI DELLA TENDENZA

FTSE MIB (25.364).

Ieri si è presa una pausa dopo i forti rialzi. Oggi si annuncia una giornata positiva ma è ancora presto per decretare la ripresa del rally partito dai minimi di settembre. Segnali più attendibili arriveranno con la rottura di 25.500 punti. Al momento prevale una logica di consolidamento nel range 23-25mila punti.

PREVISIONI

L’S&P500, con il rialzo dello 0,7% di ieri, si è attestato a 3.890 punti, sopra la media a cento giorni, il superamento di quota 3.900 punti apre scenari più rosei. Il dato sull’inflazione di domani potrebbe chiarire quale sia la forza del movimento. Per Dan Wantrobski, uno strategista tecnico a Janney Montgomery, andare oltre gli attuali livelli vuol dire per l’indice avere campo libero fino all’area 4.000-4.100 punti.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: PROMOSSI

BANCA MEDIOLANUM

Equita Sim ha alzato il TP fa 9.5€ a 9,7 € per azione, confermando a BUY il rating, dopo che il gruppo ha chiuso il mese di dicembre con una raccolta netta totale positiva, caratterizzata da un mix di qualità orientato verso le soluzioni nel gestito.

B CUCINELLI

Equita Sim ha alzato il TP a 62 €, dopo i dati preliminari 2022, che si sono rivelati migliori delle stime. Gli esperti segnalano che Il premio del titolo rispetto ai concorrenti, che negli ultimi 12-18 mesi si è consolidato intorno al 100%, è stato sostenuto dagli utili, posizionamento nel lusso Jefferies conferma rating BUY con TP pari a 80 € UBS invariato da parte con TP a 81 €.

BREMBO

Equita ha alzato il TP a 13.2. Nella nota dei Best Picks abbiamo alzato il target essenzialmente per l’aggiornamento del prezzo della partecipazione del 4.8% in Pirelli.

PIRELLI

Deutsche Bank ha alzato il rating a BUY con Tp a a 6,5€, indicando il titolo tra le sue top pick in Europa.

SAES GETTERS

Equita Sim dopo il deal con Resonetics: ha aggiornato il TP azioni ordinarie a 40 € (da 32 €) e quello delle azioni di risparmio a 30 € (da 22 €). – Akros ha alzato il TP a 47,8 € da 30 €, confermando a BUY il rating, dopo la cessione del business Nitinol. Secondo gli esperti la forte disponibilità di cassa permetterà all’azienda di accelerare l’M&A e di ottimizzare la struttura finanziaria.

SOL

Berenberg ha avviato la copertura di Sol con rating BUY e TP di 24,4 € per azione. Gli esperti segnalano che, dopo 25 anni come società quotata, il gruppo ora è una multinazionale che genera oltre 1 mld di ricavi; la maggior parte fuori dal mercato domestico.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: BOCCIATI

NIENTE DA SEGNALARE

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: CONFERME

AZIMUT

A dicembre, la raccolta netta è stata positiva per 1,2 miliardi che porta l’anno a 4,34 miliardi. WebSim conferma raccomandazione INTERESSANTE. TP 27 €. – Intesa Sanpaolo conferma rating ADD e TP di 24,8 €.

FIRST C.

Intesa Sanpaolo conferma rating BUY e TP di 24,3 € dopo la notizia che il portafoglio del gruppo, ancora una volta, ha registrato una performance migliore rispetto a quella del mercato di riferimento.

PILLOLE DALL’ESTERO

LAMBORGHINI (VOLKSWAGEN)

Si presenterà in grande spolvero al Capital Markets Day che Volkswagen potrebbe tenere a maggio. Il costruttore di Sant’Agata Bolognese ha aggiornato nel 2022 il record di consegne, superando le 9 mila vetture. Più precisamente 9.223 unità (+10%) , oltre metà delle quali dovute al SUV URUS. Gli ordini coprono oltre 18 mesi di produzione. Qualora la casa-madre dovesse optare per la quotazione, insomma, Lamborghini sarebbe pronta all’appuntamento con la borsa.

VOLKSWAGEN

Dopo un calo del 6,8% delle consegne a 4,56 milioni di veicoli nel 2022, Volkswagen ha avvertito che anche il 2023 per via della perdurante carenza di chip rimarrà volatile e difficoltoso. “Stiamo lavorando intensamente per ridurre ulteriormente i tempi di consegna e smaltire il più rapidamente possibile l’elevato portafoglio ordini”, ha detto Imelda Labbe, responsabile per le vendite del gruppo. Le vendite di veicoli elettrici a batteria (Bev) sono aumentate del 23,6% a circa 330.000 unità. Le vendite in Cina, dove la casa automobilistica è molto indietro rispetto ai produttori locali di veicoli elettrici, sono più che raddoppiate, raggiungendo le 143.100 unità. I Suv sono il segmento in maggior crescita, con un incremento del 4%, e costituiscono l’80% di tutte le vendite negli Stati Uniti.

OBBLIGAZIONI

Rendimento del Btp a quota 4,20%. Nonostante gli avvertimenti sul prossimo rialzo dei tassi da parte di Isabel Schnabel membro del board Bce, la prima tranche del nuovo BTP a 20 anni è stata un successo.. Sono stati emessi 7 miliardi al prezzo di 99,606 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 4,529 per cento. Scadenza 1° settembre 2043, godimento 1° settembre 2022 e tasso annuo del 4,45%, pagato in due cedole semestrali. Visto il risultato , può proseguire l’opera del Tesoro nell’allungamento della vita media del debito. Oggi si attesta a 7,04 anni che diventano 7,31 anni se si considerano anche i titoli collegati al Next Generation Eu. L’agenda di quest’anno prevede emissioni per 310-320 miliardi a medio e lungo termine. Nel 2022 sulle durate dai 15 anni in su il Tesoro ha collocato in tutto 31 miliardi, un dato sostanzialmente in linea con i 33 miliardi raccolti dagli stessi strumenti nel 2021. Per il 2023 le prospettive puntano più in alto, nonostante il calendario non proponga titoli fra 20 e 50 anni in scadenza in questi 12 mesi.

ENERGIA

Petrolio

Quotazione a 74,5 dollari. L’American Petroleum Institute prevede che le scorte di greggio degli Stati Uniti siano salite di 1,5 milioni di barili la scorsa settimana. I prezzi oscillano tra i minimi del 2022 a 77,04/73,40 dollari e i primi ostacoli grafici sopra 86/82 dollari. Eventuali strategie d’acquisto solo al superamento di questi livelli.

Gas

Avvio in rialzo con gli operatori che temono una definitiva chiusura delle forniture dalla Russia. Fari puntati anche sull’andamento della stagione invernale ed ai flussi di Gnl. Ad Amsterdam in avvio di giornata le quotazioni registrano un aumento del 3,1% a 72,25 euro al megawattora.

VALUTE

Poco mosso l’euro dollaro a 1,074. Il percorso di aumento dei tassi di interesse si sta avvicinando alla fine, ha detto ieri sera il membro del board della Bce Mario Centeno. Il banchiere centrale, rispondendo ai parlamentari portoghesi durante un’audizione, ha aggiunto che anche se l’inflazione potrebbe avere una certa resistenza in gennaio e febbraio, riprenderà a scendere a marzo. Quota 1,06 si sta confermando un livello interessante per ricostruire una posizione in dollari.

ORO

+0,4% a 1.888 dollari, quarta seduta consecutiva di rialzo e nuovo massimo da maggio

Frase del Giorno

“Regola n. 1: non perdere mai denaro. Regola n. 2: non dimenticare mai la regola n. 1”. (Buffett)