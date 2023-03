Apertura debole per Piazza Affari in attesa della Fed. Scende il petrolio

Apertura debole per Piazza Affari

Borse europee con i piedi di piombo nelle prime battute di una seduta che sarà caratterizzata dall’attesa per la decisione della Fed sui tassi di interesse. L’appuntamento è fissato per le ore 19 italiane. Il mercato si aspetta un rallentamento della stretta di politica monetaria, nonostante un’inflazione ancora non sotto controllo, a causa delle turbolenze sui mercati finanziari legate alla crisi bancaria. I future sui Fed Funds considerano probabile all’87,8% un rialzo di 25 punti base, mentre il mantenimento dello status quo è quotato al 12,2%. A Piazza Affari il Ftse Mib segna +0,13%, mentre nel resto d’Europa Francoforte sale dello 0,16% e Amsterdam dello 0,37%, con Parigi in calo di un frazionale 0,05%.

I falchi della Bundesbank si sono alzati in volo

I banchieri centrali della zona euro devono essere “ostinati” e continuare ad alzare i tassi per tenere a bada l’inflazione.

A dirlo il numero uno della Bundesbank, Joachim Nagel, parlando al ‘Financial Times’. La scorsa settimana la Bce ha alzato i tassi di 50 punti base nonostante sia giunto da più parti un invito a sospendere la stretta monetaria a causa dei recenti scossoni del settore bancario. “La nostra lotta contro l’inflazione non è finita”, ha detto Nagel aggiungendo di ritenere che “le pressioni sui prezzi siano forti e diffuse nell’economia”.

“C’è ancora strada da percorrere ma ci stiamo avvicinando al territorio restrittivo”, ha spiegato, aggiungendo che una volta che la Bce avrà smesso di alzare i tassi, dovrà resistere alle richieste di tagliarli.

Petrolio scende temendo la recessione

Sul fronte dell’energia, petrolio in calo dopo due sedute di rialzi: il Wti maggio scambia a 69,12 dollari al barile (-0,79%), l’analoga consegna sul Brent a 74,77 dollari (-0,73%). I prezzi del gas naturale ad Amsterdam salgono dello 0,9% a 42,8 euro al megawattora.