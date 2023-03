Le Borse europee aprono in rosso: Piazza Affari perde il 2% zavorrata dalle banche

Apertura Piazza Affari -2%

Non partono a razzo le Borse europee dopo quella che sembra essere la soluzione al caso Svb che ha mandato in rosso i listini settimana scorsa. Anzi, nonostante le buone notizie dagli Usa, Piazza Affari ha accelerato al ribasso. L’indice Ftse Mib cede l’1% mentre i future prevedevano una partenza in rialzo. A zavorrare l’indice è la fuga dal comparto bancario dove Bper cede il 4,7%, Banco Bpm il 4,1%, Unicredit il 2,6% e Intesa l3,6%%. Tra i tecnologici non fa prezzo Stm, che segna un calo teorico del 2,6% dopo la bocciatura da parte di Goldman Sachs I mercati, dopo il crack di Svb e l’intervento delle autorita’ statunitensi per arginarne i rischi, stanno riconsiderano la portata di un’ulteriore stretta monetaria negli Stati Uniti, dato che ulteriori aumenti dei tassi, come dimostrato appunto dal fallimento di Svb e le pesanti ripercussioni che questa crisi ha avuto su tutto il sistema bancario, potrebbero causare pericolosi contraccolpi economici e finanziari.Goldman Sachs ritiene che il 22 marzo, la Fed non alzerà i tassi.

Parigi e Francoforte cedono l’1,4%, Londra l’1,1%.

FUSIONE FRA L.VENTURE E DIGITAL MAGICS

LVenture e Digital Magics accelerano in Borsa, dopo aver annunciato venerdì in serata la sottoscrizione del progetto di fusione per creare “un operatore leader del mercato nazionale del venture capital”. Lventure guadagna a Piazza Affari del 3,7% mentre Digital Magics avanza del 3%. Entrambi i titoli in netta controtendenza con il mercato, in una mattinata in cui l’All share perde il 2,37%. Il protocollo non vincolate siglato venerdì prevede che la fusione possa essere realizzata sulla base di un rapporto di concambio basato su una valorizzazione di Digital Magics e di LVenture, del 61,5% – 38,5% e 66,5% – 33,5%. L’operazione si concluderà entro l’anno e la nuova società sarà quotata a Milano.