Autogrill, Dufry lancia Opa obbligatoria finalizzata a delisting

Dufry lancia l’Opa obbligatoria su Autogrill

(Teleborsa) – Dufry AG annuncia che si sono verificati i presupposti per la promozione di un’Offerta pubblica di scambio obbligatoria con corrispettivo alternativo in denaro sulle azioni ordinarie della controllata Autogrill. Attualmente, Dufry detiene direttamente 193.730.675 azioni ordinarie di Autogrill rappresentative del 50,3% del capitale sociale dell’Emittente e Autogrill detiene 3.181.641 azioni proprie, pari allo 0,8% del capitale. La partecipazione di maggioranza, nonché le azioni proprie e le altre azioni Autogrill che saranno detenute, direttamente o indirettamente, da Dufry sono escluse dall’Offerta.

Pertanto, l’Offerta ha a oggetto un massimo di 188.121.226 azioni ordinarie Autogrill rappresentative del 48,9% del capitale sociale. L’Offerta è finalizzata alla revoca dalla quotazione della azioni Autogrill da Euronext Milan. Il corrispettivo per azione offerto dall’offerente agli azionisti di Autogrill nell’ambito dell’Offerta è costituito da azioni Dufry o da un importo in denaro, la cui scelta è a discrezione di ciascun azionista Autogrill aderente all’Offerta, e cioè: 0,1583 azioni Dufry oppure 6,33 euro nel caso si opti per il corrispettivo in denaro.

Integrazione strategica tra i due gruppi

Dal punto di vista industriale, l’operazione è finalizzata a promuovere gli obiettivi di integrazione strategica di Dufry e Autogrill, con la prospettiva di creare un gruppo globale nei settori del travel retail e travel-food & beverage (F&B), con un forte razionale strategico.

L’obbligo di promuovere l’Opa è consegue al perfezionamento del trasferimento della Partecipazione di Maggioranza a Dufry, così come previsto dal Combination Agreement sottoscritto da Edizione e Schema Beta con Dufry e volto a disciplinare una business combination strategica fra Dufry e Autogrill.

Paolo Roverato nuovo amministratore delegato

Dal cda di Autogrill sono formalmente usciti Alessandro Benetton, Franca Bertagnin Benetton, Massimo Fasanella d’Amore di Ruffano, Paolo Zannoni, e Simona Scarpaleggia a seguito dlele dimissioni e sono stati sostituiti dagli amministratori designati da Dufry: Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Emanuela Trentin e Xavier Rossinyol. Paolo Roverato è stato indicato da Dufry come il nuovo amministratore delegato di Autogrill, mentre Bruno Chiomento è stato indicato da Dufry come il nuovo presidente.