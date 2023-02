Piazza Affari apre piatta. Saipem la migliore. Bene Snam e Italgas. Scende Pirelli

Piazza Affari in leggera salita aspettando il discorso di Powell

Piazza Affari rallenta dopo una partenza brillante. Segue l’andamento delle Borse europee in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell all’Economic Club di Washington (alle 18 italiane). Sarà il primo intervento dopo i dati sull’occupazione Usa della settimana scorsa che hanno spento molti entusiasmi. I mercati attendono di capire da Powell se gli ultimi dati influenzeranno le scelte sui tassi di interesse da parte dell’istituto centrale. Le piazze europee avanzano in ordine sparso intorno alla parità.

Il petrolio sostiene le quotazioni di Tenaris ed Eni

Sul listino milanese, spiccano Saipem e Italgas insieme ai i gruppi delle infrastrutture energetiche. Guadagna il 2% Amplifon dopo la guidance fornita dal concorrente danese Demant (+8% a Copenhagen). Tra i petroliferi salgono Tenaris ed Eni. Nonostante il rafforzamento del dollaro, le quotazioni del petrolio tornano a salire sulla prospettiva di prezzi più alti praticati da Saudi Aramco in Asia: il Brent aprile scambia oltre gli 82 dollari al barile (+1,3%) Gas naturale in calo in Europa: -2% a 56,8 euro al megawattora. Guadagno di mezzo punto percentuale per Banco Bpm prima dei conti e per Tim sulle indiscrezioni di nuove offerte in arrivo per la rete. In calo dell’1% Prysmian, Pirelli e Interpump. Piatta Credem dopo i conti, sale del 5% Algowatt che ha ottenuto un finanziamento per un progetto sulle comunità energetiche rinnovabili. Bene a Londra Bp dopo i risultati, mentre Carlsberg perde l’1,6% a Copenhagen dopo la trimestrale.