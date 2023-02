Banco BPM sostiene crescita sostenibile di Lu-Ve con prestito di 25 milioni

BPM sostiene crescita sostenibile di Lu-Ve

(Teleborsa) – Banco BPM continua a supportare gli investimenti sostenibili di LU-VE Group, multinazionale varesina quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa italiana, erogando un finanziamento da 25 milioni euro.

L’operazione ha come obiettivo la sostenibilità ed è legata al miglioramento di specifici indicatori di performance (KPI ESG). La finalità del prestito è supportare il piano investimenti di LU-VE Group e sostenerne il circolante. L’obiettivo è vincolato ad alcuni covenants green legati alla percentuale di riduzione delle emissioni totali di gas effetto serra (GreenHouse Gas – GHG). LU-VE Group infatti contribuisce direttamente al benessere dell’ambiente attraverso lo sviluppo di scambiatori di calore che utilizzano fluidi refrigeranti naturali (CO2, ammoniaca, propano e acqua), al posto degli idrofluorocarburi (HFC)

A gennaio 2023, per la seconda volta consecutiva, l’impegno di LU-VE Group per la sostenibilità è stato premiato con il riconoscimento “Aziende più attente al clima” per essersi distinta fra le migliori 130 aziende italiane che si sono impegnate di più nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica.