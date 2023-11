Berkshire Hathaway: utile operativo +40%. Nuovo record liquidità

La liquidità di Berkshire Hathaway raggiunge un nuovo record di 157,2 miliardi di dollari, alla fine di settembre, grazie soprattutto alla cessione di azioni, rispetto alla montagna di liquidità di 149,2 miliardi dello stesso periodo di un anno prima.

Nel terzo trimestre, la conglomerata fondata e gestita da Warren Buffett, ha registrato utili operativi in crescita del 40,6% su base annua, a 10,761 miliardi, rispetto ai 7,651 miliardi rispetto al periodo dello scorso anno. Nei tre mesi, Berkshire ha tuttavia riportato una perdita netta di 12,77 miliardi di dollari, principalmente a causa del rosso sulle azioni in portafoglio.

Pesano le decisioni del governo

L’importo dei guadagni/perdite sugli investimenti in un dato trimestre è solitamente privo di significato e fornisce cifre sugli utili (perdite) netti per azione che possono essere estremamente fuorvianti per gli investitori che hanno poca o nessuna conoscenza delle regole contabili” ha affermato Buffett in una nota.

“In varia misura, le nostre attività operative sono state influenzate dalle azioni del governo e del settore privato volte a mitigare gli effetti economici avversi del virus Covid-19 e delle sue varianti, nonché dallo sviluppo di conflitti geopolitici, interruzioni della catena di approvvigionamento e azioni del governo per rallentare inflazione ha concluso – Gli effetti economici di questi eventi a lungo termine non possono essere ragionevolmente stimati in questo momento”.

(Teleborsa)