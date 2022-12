Borsa, debutto positivo (+7%) per la matricola Magis sull'Egm

Debutto positivo (+7%) sull’Egm

Debutto positivo a Piazza Affari per Magis, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l’imballaggio e sistemi di chiusura per l’incontinenza. Magis, sbarcata oggi su Euronext Growth Milan, è stata una delle prime aziende del settore a effettuare la spalmatura “hot melt” su polipropilene e la prima in assoluto a sperimentare forme di stampa protetta tra il supporto plastico e la massa adesiva. Il titolo scambia a quota 10,7 euro per azione, in rialzo del 7% rispetto al prezzo di collocamento di 10 euro, dopo aver toccato anche i 10,99 euro nel corso della mattinata.

Raccolti 16 milioni di euro

Magis rappresenta la ventiquattresima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 188 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. In fase di collocamento ha raccolto 16 milioni di euro, grazie a un pre-book promosso da Electa Ventures. “Siamo orgogliosi di presentare Magis alla comunità finanziaria, intendiamo utilizzare i ricavi dell’operazione per il nostro piano di consolidamento volto alla crescita, coscienti delle potenzialità della nostra azienda formata da una squadra coesa che negli anni è stata in grado di raggiungere importanti ed ambiziosi obiettivi – ha commentato il ceo Mattia Blengini – Il nostro focus si è sempre incentrato sull’innovazione con investimenti specifici su macchinari di ultima generazione e prodotti ecosostenibili. La quotazione in Borsa consentirà di velocizzare e rafforzare lo sviluppo dei nostri progetti crescendo anche per linee esterne“.