Borsa di Milano, Piazza affari apre in rialzo (+0,5%)

Sentiment positivo nel Vecchio continente. Positiva la Borsa di Milano

Le Borse europee aprono in rialzo. Piazza Affari guadagna lo 0,5%, Francoforte lo 0,6%, Parigi lo 0,49% e Amsterdam lo 0,67%. Obiettivo della seduta: concolidare i guadagni della viglia rimbalzando dopo le flessioni delle settimane prevedenti che hanno portato gli indici sui minimi di un mese e mezzo.

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Prysmian scatta a +3,76% dopo essere stata selezionata come offerente preferito per nuovi progetti da 4,5 miliardi in Germania. Bene anche StMicroelectronics (+1,2%), che segue il trend positivo del comparto tech avviato ieri a Wall Street. Prosegue il recupero delle banche, in attesa di novità sulla tassa sugli extra profitti: Bper guadagna l’1,09%, Mps lo 0,95% e Intesa Sanpaolo lo 0,82%. Deboli invece Tenaris (-0,36%) e Tim (-0,29%).

I listini asiatici hanno cercato di approfittare del rally del settore tech a Wall Street sulla scia dei risultati di Nvidia e dall’avvio delle procedure per la quotazione di Arm, la controllata dei semiconduttori di Softbank.

TITOLI DI STATO

Lo scenario resta instabile, con nuove vendite sui titoli di Stato che hanno portato i rendimenti dei Treasury Usa a 10 anni ai massimi da 16 anni, aumentando così il costo del debito anche per gli emittenti corporate. Gli investitori restano in attesa del discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole, in calendario venerdì, per capire se le attuali aspettative di politica monetaria siano giustificate.

VALUTE

Sul mercato valutario, l’euro torna sopra quota 1,09 dollari e vale 1,0920 da 1,0892 ieri in chiusura. Poco mosso lo yen dopo le recenti flessioni: la valuta giapponese è indicata a 159,33 per un euro (da 159,27) e 145,91 per un dollaro (da 146,25).

ENERGIA

In lieve calo il prezzo del petrolio: il contratto consegna ottobre sul Brent segna -0,17% a 84,32 dollari al barile, quando il contratto di pari scadenza sul Wti si attesta a 80,01 dollari (-0,14%). In calo il prezzo del gas naturale ad Amsterdam dopo la corsa della vigilia: il future settembre cede il 2,6% a 39,7 euro al megawattora.