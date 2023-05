Borsa di Milano, apertura debole (-0.1%)

Apertura attorno alla parità per la Borsa di Milano

Piazza Affari avvia la giornata con un ribasso dello 0,1%. Lievemente negative anche gli altri mercati del Vecchio continente: Parigi (-0,1%), Londra (-0,28%). Francoforte segna un cauto +0,6% come Madrid (+0,78).

Stamattina i riflettori sono sull’inflazione spagnola: il consensus si aspetta un raffreddamento a +3,4%, dal precedente +3,8%. Domani esce l’inflazione tedesca. Si rafforza il BTP e tiene le posizioni lo spread. Domani il Congresso vota sull’innalzamento del tetto al debito degli Stati Uniti: Wall Street pensa che sia solo una formalità: il future del Nasdaq guadagna lo 0,4%. Anche il presidente Joe Biden starebbe chiamando in queste ore i rappresentanti della Camera convocati a votare, probabilmente domani, a favore del provvedimento legislativo che scongiura il default degli Stati Uniti.

Il leader dei repubblicani alla Camera, Kevin McCharty, starebbe provando a convincere i repubblicani vicini a Trump che da giorni minacciano di non voler votare un innalzamento del tetto sul debito se non ci saranno i drastici tagli alla spesa pubblica che McCharty ha chiesto ma non ha ottenuto.

L’impegno alimenta le aspettative di una chiusura i positivo della vicenda del tetto al debito, il future dell’indice S&P500 è in rialzo dello 0,2%.

VALUTE

Sul valutario, la prospettiva di una nuova stretta della politica monetaria Fed sostiene il dollaro: l’euro è sceso sotto quota 1,07 ed è indicato a 1,0688 da 1,0723 ieri in chiusura. Il biglietto verde vale anche 140,89 yen (da 140,64), mentre l’euro/yen è a 150,60 (150,80).

LIRA TURCA

Stamattina la valuta della Turchia si indebolisce a 20,22. Secondo Thomas Gillet, Direttore di Sovereign Ratings di Scope Ratings, il merito creditizio della Turchia è destinato a rimanere sotto pressione, anche seguito del difficile contesto economico. Il presidente Recep Erdogan ha esteso il suo mandato per altri cinque anni e la politica espansionistica si riflette nel tasso di cambio della lira, mentre lo spread CDS a 5 anni è aumentato notevolmente.

I controlli sui capitali e le misure macro-prudenziali sono probabilmente alla base delle politiche economiche della Turchia. Il programma di “lirizzazione” del governo ha aumentato i depositi bancari dei residenti in valuta locale, ma la sua efficacia a lungo termine è incerta. La Turchia potrebbe aver bisogno di maggiori aiuti esterni per alleviare parzialmente le pressioni acute sul saldo dei pagamenti e sui buffer esterni. Il peggioramento degli squilibri macroeconomici aumenterebbe inevitabilmente i rischi di un adeguamento disordinato e renderebbe più complessa qualsiasi fase di normalizzazione della politica nel lungo periodo.

ENERGIA

In calo il prezzo del petrolio: il future luglio sul Wti cede lo 0,86% a 72,33 dollari al barile, mentre l’analoga consegna sul Brent scivola dello 0,75% a 76,49 dollari. In calo dello 0,3% a 24,9 euro il megawattora il future luglio sul gas naturale ad Amsterdam

ASIA PACIFICO

Tiene i massimi degli ultimi trentatré anni la borsa di Tokyo, stamattina poco mossa. Softbank si assesta, in ribasso dell’1%, dal +8,5% di ieri. Il titolo del conglomerato di partecipazioni in aziende dell’ultra high tech, era arrivato a perdere stanotte il 5%, anche per effetto di un taglio del target price da parte di Nomura. Sono usciti stanotte i dati sulla disoccupazione in Giappone: in aprile, il tasso è sceso a 2,6%, da 2,8%

E’ durato pochissimo il rimbalzo dei mercati azionari della Cina. L’indice Hang Seng di Hong Kong, in calo dello 0,8%, è alla quinta seduta consecutiva con il segno meno.Lo Shanghai Composite perde lo 0,8%. E’ proseguita anche negli ultimi giorni la mobilitazione dei media vicini alle autorità statali contro quello che viene definito una sorta di assedio economico degli Stati Uniti.

I VINCITORI DELLA DE-GLOBALIZZAZIONE

Il trentennale ciclo economico della globalizzazione è finito, un nuovo ordine mondiale si sta imponendo. Quali economie e quali mercati azionari potranno trarre vantaggio? La risposta di Andrew Rymer, Senior Strategist, Strategic Research Unit e David Rees, Senior Emerging Markets Economist di Schroders, è la seguente.

“L’India è il mercato più interessante. Si prevede che entro il 2028 offrirà il più grande bacino di manodopera in età lavorativa. Altri fattori a sostegno sono un costo del lavoro relativamente inferiore e una produttività relativamente elevata. Tuttavia, l’India non ha un buon punteggio per quanto riguarda la libertà d’impresa. Il Vietnam è il secondo classificato. I costi salariali relativamente bassi, la produttività competitiva e la popolazione in età lavorativa rendono questa economia una destinazione interessante, anche se il suo punteggio in termini di libertà d’impresa è meno positivo. La Corea del Sud occupa una buona posizione, sostenuta dalla classifica della libertà d’impresa e dalla produttività. Anche la Thailandia e l’Indonesia sono tra i Paesi più competitivi a livello regionale, grazie ai costi salariali e alle dinamiche demografiche”. Anche i mercati dell’Europa centrale e orientale sono presenti nella top 20, guidati dalla Polonia.