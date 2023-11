Borsa di Milano è ok. Giù l'inflazione in Spagna. Tonici i bond

La borsa di Milano sale in avvio di seduta, indice Ftse Mib +0,2%. In Europa, indice EuroStoxx50 +0,2%.

Rallenta la crescita dell’inflazione in Spagna. Secondo i dati preliminari dell’Istituto nazionale di statistica Ine, l’indice dei prezzi al consumo a novembre è salito del 3,2% rispetto allo stesso mese di un anno fa. A ottobre aveva segnato un +3,5%. L’Ine ha indicato che il calo dei prezzi del carburante ha contribuito a contenere l’aumento dei prezzi nel corso del mese, sottolineando anche la riduzione dei prezzi per i pacchetti vacanza. I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati a un ritmo più lento rispetto all’anno precedente. I prezzi dell’elettricità, al contrario, sono diminuiti meno che nel novembre dello scorso anno, ha affermato l’agenzia. L’inflazione core, che esclude i prezzi generalmente più volatili dei prodotti alimentari non trasformati e dell’energia, si è attestata al 4,5%, in calo rispetto al 5,2% di ottobre.

Alle 14 escono i dati sull’inflazione in Germania.

Tema centrale resta la politica monetaria delle banche centrali, con i riflettori puntati sul Beige Book della Federal Reserve, mentre Jerome Powell parlerà venerdì. Qualche indizio è arrivato dalle parole del governatore Christopher Waller, uno dei falchi della Fed, che ha evidenziato come i recenti segnali di miglioramento dovrebbero consentire alla banca centrale di mantenere i tassi fermi fino all’inizio del prossimo anno. Ma il collega Michelle Bowman ha ribadito che il contenimento dell’ inflazione resta una priorità.

Seduta debole sui mercati asiatici dove Hong Kong (-2,4% a scambi ancora aperti) si avvia a segnare il peggiore calo dell’anno appesantito da alcuni titoli tecnologici e dal gigante della consegne di piatti pronti a domicilio Meituan, che prevede un rallentamento della crescita nel trimestre. Ha chiuso in perdita dello 0,36% Tokyo e cedono rispettivamente lo 0,56 e lo 0,78% shanghai e Shenzhen. Si è mossa invece in controtendenza Sydney (+0,29%) dove grazie al raffreddamento dell’inflazione ci si aspetta che la Banca centrale australiana si prenda una pausa sui tassi di interesse.

VALUTE

Sul valutario, l’euro, che ieri ha riagganciato brevemente la soglia degli 1,1 dollari, resta poco sotto questa soglia a 1,098 (1,095 alla chiusura di ieri): il biglietto verde si è indebolito a causa del calo dei rendimenti dei Treasury, che ha minato l’appeal degli asset a reddito fisso statunitensi e la domanda di valuta statunitense. Il cambio euro/yen è a 161,759 (da 162,74) e quello dollaro/yen a 147,26.

ENERGIA

I future del petrolio sono poco mossi: i contratti gennaio del Wti salgono dello 0,1% a 76,49 dollari e quelli del Brent di pari scadenza cedono lo 0,02% a 81,66 dollari. Infine, il gas scambiato ad Amsterdam, dopo avere segnato una prima posizione a 42,005 euro al megawattora, perde il 2% a 43,1 euro. Alla vigilia dell’Opec i traders scommettono intanto che su una riduzione dell’offerta che avrà l’effetto di rafforzare le quotazioni del petrolio.