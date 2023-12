Borsa Milano parte bene scommettendo sui botti di fine anno

Dopo un mese di novembre in denaro, i listini del Vecchio continente aprono in territorio positivo. La Borsa di Milano avvia le contrattazioni a +0,2%, Francoforte a +0,5%. Londra segna un +0,48%, mentre Parigi sale dello 0,35%.

Dicembre positivo

I mercati potrebbero riuscire da qui a fine anno, a tenere le posizioni, o magari anche a migliorarle. La statistica aiuta, visto che secondo Yerdeni Research citata da Barron’s, dal 1928 al 2022, il mese di dicembre ha una performance media positiva di circa l’1,3%. C’è poi il fatto che molte società di gestione chiudono l’anno alla fine di novembre, per cui, nelle ultime sedute dell’anno, a meno di situazioni molto critiche e urgenti, i gestori e gli strategist tendono a non impostare nuove strategie e cominciano a pensare alle vacanze. Dicembre è anche un mese relativamente leggero per quel che riguarda le emissioni di prestiti da parte degli Stati Uniti, nulla di paragonabile alle colossali aste che hanno affollato la prima parte del quarto trimestre.

Nell’ultima seduta del mese, a Wall Street si è messo in luce il Dow Jones, in rialzo dell’1,5% a 35.960 punti, massimo del 2023. Meno brillante l’S&P500, +0,4%: il benchmark ha chiuso il mese con un rialzo di quasi il 9%, miglior mese da luglio dell’anno passato. Nasdaq in ribasso dello 0,2%.

Le borse dell’Europa, più sensibili ai movimenti dell’indice delle blue chip di Wall Street, piuttosto che a quelli del Nasdaq, dovrebbero aprire in rialzo, future Dax di Francoforte +0,3%.

Il dato complessivo sull’inflazione nella zona euro, pur essendo stato di parecchio più basso delle aspettative del consensus, non ha avuto effetti rilevanti sui governativi dell’Europa. L’impatto più rilevante è stato sull’euro, sceso dello 0,7% su dollaro: il cross ha registrato la peggior seduta da cinque settimane.

I dati preliminari sui prezzi al consumo nei singoli paesi avevano già indicato la direzione e i bond, nel suo complesso, erano reduci da un a serie continua di apprezzamenti. In novembre, il super indice dei bond mondiali Bloomberg Aggregate Bond è salito di quasi il 5%, la miglior performance dal 1985.

Inflazione in caduta

Merito dell’ottimismo degli investitori per effetto dell‘allentamento dell’inflazione su entrambe le sponde dell’Atlantico che fa ben sperare riguardo a potenziali tagli dei tassi da parte della Fed nel prossimo anno. Qualche indizio potrebbe arrivare dal discorso del governatore della Federal Reserve Jerome Powell in programma nel pomeriggio.

A Francoforte atteso l’intervento di Christine Lagarde, numero uno della Bce, per un orientamento sulle future mosse della banca centrale europea sui tassi. Seduta contrastata anche a Wall Street con il Dow Jones che tuttavia ha registrato la massima chiusura del 2023 e il mese migliore dall’ottobre 2022, con un guadagno dell’8,8%.

Sul fronte macro sono attesi in giornata, i dati Pmi manifatturiero per UE, Regno Unito, Italia, Francia, Germania. Negli Usa verrà diffuso l’Ism manifatturiero, atteso in lieve miglioramento anche se ancora in area di contrazione. Intanto, l’attività industriale cinese a novembre ha registrato una significativa espansione con l’indice manifatturiero Caixin/S&P Global che è salito a 50,7 dal 49,5 di ottobre, segnando l’espansione più rapida degli ultimi tre mesi.

VALUTE

Sul valutario, l’euro resta sui 1,09 dollari (come al closing precedente) e vale 161,54 yen (da 161,37).

ENERGIA

Frena il prezzo del petrolio, dopo il rally della vigilia sull’accordo raggiunto dall’Opec per fare tagli alla produzione per ulteriori un milione di barili al giorno. Il future gennaio sul Wti è in flessione dello 0,16%% a 75,84 dollari al barile e l’analoga consegna sul Brent a 80,58 dollari (-0,35%%). In rialzo il gas naturale ad Amsterdam a 43 euro al megawattora (+2,2%)