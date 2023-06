Borsa di Milano, Piazza Affari ai massimi da 15 anni (+1,08%)

Seduta positiva per Piazza Affari

La Borsa di Milano vola ai massimi da quindici anni ossia dalla crisi finanziaria di Lehman Brothers. Il Ftse Mib chiude in rialzo dell’1,2% a 28.250 punti. Il listino principale di Piazza Affari registra, inoltre, la migliore performance da inizio anno con una crescita del 19,24 per cento. A sostenere i listini la frenata dell’inflazione nella zona euro e negli Stati Uniti con Milano maglia rosa tra le principali Borse europee. Bene anche Parigi con il Cac40 che è salito dell’1,19% e Francoforte con il Dax40 in ascesa dell’1,26%.

Nell’Eurozona l’inflazione è prevista al 5,5% in giugno. contro le attese per una riduzione più contenuta al 5,6%. Negli Stati Uniti, a maggio l’inflazione Pce – la preferita dalla Federal Reserve i prezzi al consumo – è scesa ai minimi dall’aprile del 2021.

Tra i titoli, a Milano in evidenza Iveco Group (+3,69%), che ha rinnovato l’impegno con Shell per lo sviluppo congiunto di soluzioni energetiche a basse emissioni di carbonio e ad alta efficienza, ed Erg (+3,69%). Bene il settore energia e i bancari.

VALUTE

Sul mercato valutario, l’euro è tornato a rafforzarsi e passa di mano a 1,0912 dollari (1,0863 in avvio e 1,0880 ieri in chiusura) e 157,732 yen (157,04 e 157,49), quando il biglietto verde vale 144,538 yen (144,58 e 144,63).

Ad una manciata di minuti dalla chiusura il rublo stava perdendo terreno nei confronti di euro e dollaro. Alla Borsa di Mosca l’euro era scambiato a oltre 97 rubli per la prima volta dal 29 marzo dell’anno scorso. A riferirlo è la Tass, secondo cui l’euro oggi si è rafforzato del 2,47% e ha raggiunto quota 97,45 rubli. Stando al sito ufficiale della Borsa di Mosca, era scambiato a 97,40 rubli. Il dollaro aveva guadagnato il 2,24% ed era scambiato a 89,53 rubli.

ENERGIA

Sul fronte dell’energia, i future consegna Agosto sul Wti salgono dell’1,29% a 70,76 dollari al barile, mentre i contratti di pari scadenza sul Brent dello 0,86% a 74,98 dollari. Ad Amsterdam il gas guadagna il 5,4% a 37,25 euro al megawattora