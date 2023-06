Borsa di Milano, Piazza Affari chiude debole dopo la Bce

La Borsa di Milano archivia la seduta in calo dello 0,28%

Le principali Borse europee chiudono la seduta deboli nel giorno in cui la Bce ha annunciato il rialzo dei tassi dello 0,25%. Milano limita le perdite chiudendo a -0,28% a 27.731 punti. Parigi è la peggiore del Vecchio Continente e archivia gli scambi cedendo lo 0,51% . Francoforte registra -0,14 % mentre Londra chiude in rialzo dello 0,34%. A pesare sui listini la decisione della Bce di aumentare i tassi d’interesse di 25 punti base. In controtendenza Londra che segna un +0,34% con il Ftse 100 a 7.628 punti.

A Milano maglia nera è Italgas, che dopo la presentazione del piano industriale lascia sul terreno il 2,41%, seguita da Stmicroelectronics (-1,48%), Interpump (-1,47%) e Unicredit (-1,44%). Il titolo migliore è Finecobank, che chiude le contrattazioni a +2,57%, seguita da Mps (+2,28%), Tenaris (+0,47%) ed Eni (+0,49%).

C’è preoccupazione per le prossime mosse della Bce

In particolare si guarda all’inflazione. Secondo gli esperti della Bce rimarrà sostenuta: è vista al 5,4% nel 2023, al 3% nel 2024 e al 2,2% nel 2025 (5,3% nel 2023, al 2,9% nel 2024 e al 2,1% nel 2025). Non a caso la Lagarde ha ribadito che l’Eurotower ha ancora molta strada da fare.

VALUTE

Sul mercato valutario, l’euro si è rafforzato dopo la mossa della Bce: si è spinto a 1,0923 dollari (1,085 ieri in chiusura), conquistando nell’arco della giornata oltre una figura. La divisa passa inoltre di mano a 153,35 yen (151,18), mentre il cambio dollaro/yen si attesta a 140,57 (139,33).

ENERGIA

Sul fronte dell’energia, è in rialzo il prezzo del greggio: il contratto scadenza Luglio del Wti sale del 2,6% a 70 dollari al barile. Infine ad Amsterdam il gas è arrivato a sfiorare i 50 euro al megawattora per chiudere a 40,9 euro al megawattora (+6,7%), risentendo dei cali delle forniture norvegesi.