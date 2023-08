Borsa di Milano, Piazza Affari chiude in rialzo (+0,24%)

Piazza Affari termina la seduta in rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,24% a 28.233 punti, in linea con le altre piazze europee e trainato dal comparto utility. Nel Vecchio Continente, Francoforte chiude gli scambi a +0,16%, Londra a +0,76% mentre Parigi archivia la giornata sulla parità a +0,08%.

Nel paniere principale di Milano spiccano i titoli di Erg (+3,53%), Hera (+2,58%), Snam (+2,3%) e Terna (+2,15%). Maglia nera, invece, per Unipol, che cede il 4,11%, seguita da Mps (-2,29%), Moncler (-1,62%) e Tenaris (-0,98%).

Fra gli investitori si registra l’attesa per l’avvio del simposio di Jackson Hole e i conti del colosso dei chip Nvidia, con un ritorno di acquisti sulle utility che ha permesso di chiudere in rialzo una giornata incerta.

VALUTE

il Pmi Usa ha pesato sul biglietto verde. In chiusura è stato fotografato a 1,085 dollari, stabile rispetto a ieri. Euro/yen a 157,09 yen (158,23). Il rapporto dollaro/yen si attesta a 144,71 (145,84).

ENERGIA

Ha ridotto le perdite il prezzo del petrolio, con le scorte Usa di greggio in calo e quelle di benzina in crescita: il Brent ottobre perde lo 0,55% a 83,54 dollari, il Wti ottobre cede lo 0,43% a 79,3 dollari. Scivolone del gas ad Amsterdam: -13% a 37,3 euro al megawattora, mentre sono ripresi i colloqui per evitare gli sciopero in Australia.