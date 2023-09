Borsa di Milano, Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,28%

Piazza Affari ha chiuso in rialzo. L’indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,28% a 28.243 punti. Le Borse europee hanno terminato l’ultima seduta della settimana in positivo annullando tuttavia parte dei guadagni in scia al rallentamento di Wall Street. A sostenere i listini sono stati i segnali arrivati dall’inflazione dell’eurozona in rallentamento che hanno fatto sperare in prossimi minori interventi sui tassi da parte della Bce. Parigi ha guadagnato lo 0,26% e Francoforte lo 0,41%. Più cauta Londra (+0,08%)

A Milano Prysmian (+1,8%) è tra le più in vista delle big grazie alle commesse in Germania e alla prospettiva di nuovi lavori per il collegamento Thyrrenian Link di Terna. Bene il settore sanitario (+2,2% Diasorin) e le utility, sale Inwit (+1,7%) mentre nel comparto delle infrastrutture per le tlc Cellnex si è messa in luce a Madrid dopo la cessione a Stonepeak di una partecipazione nelle sue attività in Nord Europa.

ENERGIA

Petrolio in calo con il Brent dicembre a 92,5 dollari al barile e il Wti novembre a 91 dollari al barile. Gas naturale in calo del 2% a 42 euro al megawattora. La frenata pomeridiana dei prezzi del greggio si fa sentire sui titoli dell’industria petrolifera: Tenaris (-1,7%), Saipem(-1,5%) e Eni (-1%) tra le più penalizzate.

VALUTE

Il cambio tra euro e dollaro è tornato a scendere sotto 1,06 segnando 1,0577 sul finale di giornata.

TITOLI DI STATO

Restano in tensione ma senza criticità i rendimenti dei titoli di Stato italiani: quello del decennale è al 4,75% mentre lo spread Btp-Bund si attesta a 192,6 punti base.