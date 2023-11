Borsa di Milano piatta Scatta Mfe dopo i conti Ok Leonardo

Avvio cauto per le Borse del Vecchio continente. Milano avvia gli scambi con pochi spunti +0,3%. Brilla il comparto energetico. Tenaris inizia la giornata in aumento dello 0,98%, seguita da Eni (+0,83%) e Saipem (+0,80%). Leonardo balza dell’ 1,29%. Sul fronte opposto Unicredit, che scivola dello 0,40%.

TITOLI DA SEGUIRE

Banca Monte Paschi

Ieri il ceo Luigi Lovaglio ha comprato centomila euro di azioni, è la seconda volta che il capo azienda investe nella società.

Unicredit +0,5%

Sulla stampa si parla di nuovo dell’esposizione della banca a Signa, gruppo immobiliare in seria crisi di liquidità. In questa seconda occasione, il coinvolgimento del sistema bancario è indicato nell’ordine del miliardo e mezzo, qualche giorno fa si parlava di oltre due miliardi.

Intesa Sanpaolo

Sembra imminente la firma del rinnovo del contratto di lavoro dei lavoratori delle banche. Banco BPM +1% ha concluso con successo l’emissione di un bond social senior preferred per mezzo miliardo di euro destinato a investitori istituzionali. Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,818% e paga una cedola fissa del 4,625%.

Nexi

Il ceo di Bancomat ha detto che l’infrastruttura digitale comune realizzata con Nexi, sta per essere completata. Il sito Lettera43 scrive che il ceo di Nexi, Paolo Bertoluzzo potrebbe essere sostituito con un alto dirigente di CDP.

Eni

Moody’s ha alzato l’outlook.

Moncler

ha siglato con EssilorLuxottica un accordo di licenza esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione globale di occhiali da sole e montature da vista Moncler, dice una nota congiunta. “L’accordo sarà in vigore da gennaio 2024 fino a dicembre 2028, con un’opzione di rinnovo automatico per ulteriori cinque anni”, si legge nel comunicato.

Fincantieri

ha firmato un accordo della durata di 10 anni con l’Egitto per la manutenzione di due fregate Frimm del valore di circa 260 milioni di euro, comprendente la quota destinata a OSN, la joint venture tra Fincantieri e Leonardo, in qualità di sub-fornitore.

Mfe

sale fino al 3% nei primi scambi a 2,97 euro, l’azione A cresce di un punto percentuale sopra quota due euro. I dati sono in genere migliori delle stime della vigilia. Il ‘consensus’ della media degli analisti fornito dalla società vedeva ricavi a 1,86 miliardi, in linea con quanto effettivamente raggiunto, mentre l’utile netto di 71 milioni è superiore ai 56 milioni previsto.

WALL STREET CHIUSA

Saranno ferme le negoziazioni a Wall Street che celebra il giorno del Ringraziamento. Anche i mercati giapponesi sono rimasti chiusi per ferie mentre il resto dell’Asia rimbalza. Shanghai ha guadagnato lo 0,6%, Shenzhen lo 0,82%, a Hong Kong la seduta è ancora aperta e l’indice sale dello 0,38% mentre Seul ha chiuso in rialzo dello 0,13 per cento. Il Vecchio Continente attende una serie di dati macroeconomici tra cui gli indici Pmi manifatturiero e servizi. C’è attesa per domani sui i dati giapponesi e statunitensi, previsti ancora in contrazione.

Intanto, dopo le parole della presidente della Bce Christine Lagarde, sul mercato c’è meno entusiasmo. Gli investitori temono sia più lontana la fine della stretta monetaria. Il numero uno della Bce ha infatti sottlineato che “c’è ancora strada da fare” e che l’istituto potrà “agire ancora se vedremo il rischio di non raggiungere il nostro target di inflazione”. Oggi saranno pubblicati i verbali della riunione di ottobre della banca centrale, mentre si guarda alle decisioni delle banche svedese, turca e sudafricana.

VALUTE

Sul valutario, l’euro recupera a 1,09 dollari (da 1,086 al closing precedente) e vale 162,6 yen (da 161,68).

ENERGIA

Frena ancora il prezzo del petrolio, dopo il rinvio della riunione dell’Opec+ al 30 novembre (inizialmente prevista per domenica 26 novembre). Il future gennaio sul Wti è in flessione dell’1% a 76,27 dollari al barile e l’analoga consegna sul Brent a 81 dollari (-1,17%).In rialzo il gas naturale ad Amsterdam a 46,4 euro al megawattora (+4%)