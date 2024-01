I chip accendono le Borse. A Piazza Affari brillano le banche

Intonazione positiva per Piazza Affari nell’ultima seduta della settimana. La Borsa di Milano apre in rialzo dello 0,5%. Bene anche Parigi (0,61%), Londra (0,35%) e Francoforte (+0,36%). I listini europei beneficiano della seduta positiva di Wall Strett dove tengono banco le trimestrali. C’è attenzione anche per i dati macro in attesa delle decisioni delle banche centrali sui tassi d’interesse. La politica restrittiva rischia infatti di incidere negativamente sull’economia con un danno non solo per le imprese, ma anche per le casse pubbliche.

Nel Far East, il rallentamento dell’inflazione in Giappone a dicembre (2,3%) che dovrebbe portare la Bank of Japan a confermare la sua politica accomodante sui tassi. Intanto il netto calo delle vendite al dettaglio nel Regno Unito a dicembre (-3,2% rispetto a novembre) che dovrà essere preso in considerazione dalla Bank of England anche se l’inflazione ha subito un rimbalzo a dicembre.

A Piazza Affari il focus va sulle privatizzazioni allo studio da parte del governo italiano e in particolare alla possibilità che in primavera il ministero delle Finanze possa cedere un pacchetto del 4% di Eni. Torna d’attualità anche il risiko bancario, oltre ai dossier Tim e Rai Way.

Chip

Taiwan Tsmc ha chiuso il quarto trimestre dell’anno con risultati oltre le attese. La società che realizza e produce alcuni dei processori più avanzati presenti anche negli iPhone di Apple, ha messo a segno un fatturato di 625,53 miliardi di dollari di Taiwan (19,62 mld usd) nei tre mesi conclusi a dicembre, in leggero calo dell’1,5% rispetto allo scorso anno, ma superiori ai 618,31 mld twd attesi dagli analisti di Lseg. L’utile netto si è attestato invece a 238,71 miliardi twd, in calo del 19,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma al di sopra dei 225,22 miliardi twd attesi dal consenso. Il ceo C.C. Wei ha detto di aspettarsi per il 2024 una crescita dei ricavi nell’ordine del 20% in dollari degli Stati Uniti: a guidare l’espansione sarà l’intelligenza artificiale. Questo tema dovrebbe arrivare a valere circa un quinto dei ricavi nel giro di pochi anni. La borsa di Taiwan è in rialzo di oltre il 2% grazie al +6% di TSMS. In Asia Pacifico, i Nikkei di Tokyo sale dell’1%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen -0,3%.

VALUTE

Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro resta sotto 1,09 (1,0879 da 1,0863 di ieri sera). La sterlina britannica è leggermente arretrata sotto quota 1,27 dollari dopo i dati sulle vendite al dettaglio.

ENERGIA

Prezzo del petrolio stabile a 79 dollari al barile per il contratto marzo del Brent e a 74 per il Wti febbraio. Rimbalzo per il gas (+3%) scambiato a 28,8 euro al megawattora ad Amsterdam