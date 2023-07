Borsa di Milano, Piazza Affari in calo dello 0,6%

Le preoccupazioni per un raffreddamento dell’economia hanno messo il freno alle Borse europee. I listini del Vecchio continente hanno infatti chiuso vicine ai minimi di giornata, complice anche l’andamento negativo di Wall Street. A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso lo 0,59%, a Parigi il Cac40 lo 0,8% e a Francoforte il Dax40 lo 0,6%.

Dati macro negativi

Il Pmi servizi cinese è stato peggiore delle attese: anche se ancora sopra i 50 punti è in deciso rallentamento e nella zona euro a giugno è sceso a 52 punti dai 55,1 punti di maggio, facendo peggio delle previsioni. In questo quadro, c’è attesa per la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, dal quale gli investitori cercano indicazioni sulle prossime mosse.

Tra i titoli, a Piazza Affari, hanno resistito alle vendite Leonardo (+1,79%) e Saipem (+1,13%). Segno opposto per Finecobank (-2,45%). Poco mossi i titoli della galassia Fininvest aspettando indicazioni sulle volontà di Silvio Berlusconi dopo l’apertura del suo testamento: Mfe A +0,38%, Mfe B invariate e Mondadori +0,7%.

VALUTE

La moneta unica passa di mano a 1,0873 dollari (questa mattina oscillava sulla soglia di 1,09 da 1,0914 ieri in chiusura) e a 157,145 yen (157,63 e 157,43). Il rapporto dollaro/yen si attesta a 144,519 (144,6 e 144,44).

ENERGIA

Inversione di rotta sul finale per il prezzo del petrolio: il contratto consegna Settembre sul Brent sale dello 0,55% a 76,67 dollari al barile e quello scadenza Agosto sul Wti dello 0,9% a 71,96 dollari al barile. Il prezzo del gas ad Amsterdam, infine, è in calo a 34,35 euro al megawattora (-3%).