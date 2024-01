Piazza Affari incerta Crolla Saipem. Occhi sulle banche centrali

Sul mercato domina l’incertezza. La Borsa di Milano apre in lieve ribasso a -0,26% Situazione analoga per Parigi (+0,3%), Londra (+0,37%) e Francoforte (+0,19%).

Gli investitori attendono di aver dettagli sulla politica monearia dalle banche centrali in un momento in cui l’economia europea stagna. Questa settimana toccherà alla Federal Reserve e della Banca d’Inghilterra che si esprimeranno rispettivamente mercoledì e giovedì. In particolare, la Banca centrale americana non dovrebbe procedere ad un taglio dei tassi ma il mercato spera nelle prossime riunioni, quando ci si attende bun ammorbidimento della politica monetaria.

Nel Vecchio continente gli investitori scommettono su un taglio dei tassi della Bce già ad aprile. Nel vivo poi la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti dove i colossi tecnologici (Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet) sono chiamate alla prova dei conti.

Sul fronte macroeconomico, l’ attenzione del mercato è sui dati del pil europeo del quarto trimestre stimato al +0,3% su base annua) e della fiducia dei consumatori americani di gennaio.

In Asia Hong Kong cede oltre 2 punti percentuali e Shanghai che arretra dell’1,8%. A pesare ancora il caso Evergrande le cui azioni sono rimaste sospese dalle contrattazioni dopo la messa in liquidazione della società. In Giappone invece l’indice Nikkei 225 di Tokyo è salito dello 0,11%.

TITOLI

Saipem -8%. Secondo quanto filtra dalle sale operative, ci sarebbe stato un incidente stanotte nel corso della posa di un gasdotto nel giacimento australiano di Scarborough. Saipem ha unba parte rilevante nel progetto di realizzazione della infrastruttura di trasporto dal mare a terra.

Generali proporrà alla prossima assemblea degli azionisti di aprile un piano di riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di euro da avviare entro il 2024, una volta ricevute tutte le autorizzazioni. Il piano, informa una nota, evidenzia l”impegno alla remunerazione degli azionisti e la sicurezza riguardo la posizione di cassa e di capitale del gruppo. Il gruppo è in linea per superare i target sulle rimesse e i flussi di cassa netti per la capogruppo. La sensitività ai fattori di mercato del Solvency Ratio del gruppo si è significativamente ridotta. Di conseguenza, informa una nota, il Risk Appetite Framework di gruppo è stato rivisto abbassando il livello superiore dell’intervallo target da 240% a 230%.

Il gruppo beneficia della introduzione dei nuovi principi contabili, con il business Vita che mostra una crescita costante, con un andamento maggiormente prevedibile. Grazie agli aumenti tariffari e alle misure tecniche implementate nel 2022 e nel 2023, che continueranno nel 2024, Generali prevede che il Combined Ratio non attualizzato resti sotto 96% nel corso del 2024.

Unicredit . Secondo indiscrezioni, l’esposizione al crack Sigma Re dovrebbe essere nell’ordine dei seicento milioni di euro, circa la metà della cifra circolata inizialmente sui giornali. Una parte del credito ha agganciato un collaterale, per cui, il valore degli accantonamenti potrebbe essere di poco conto.

Intesa Sanpaolo . Francesco Profumo annuncia le dimissioni da presidente della Fondazione compagnia Sanpaolo, principale azionista di Intesa, a partire dal prossimo 22 febbraio in anticipo rispetto alla scadenza del mandato fissata ad aprile, quando giungerà a scadenza il mandato per il quadriennio 2020-2023. Secondo indiscrezioni stampa, il presidente della Fondazione Compagnia è in pole position per succedere a Gian Maria Gros-Pietro alla presidenza di Intesa Sanpolo, quando la sua carica giungerà a scadenza ad aprile 2025.

Stellantis . La divisione veicoli commerciali Stellantis Pro One è pronta a dare inizio alla produzione del nuovo furgone di grandi dimensioni a celle a combustibile.

Campari . Diageo ha presentato conti del trimestre inferiori alle aspettative.

Snam . Il terminal di Gnl offshore Olt sarà chiuso per alcuni mesi a causa di attività di manutenzione. Le operazioni di rigassificazione saranno sospese dall’inizio di aprile fino alla fine di ottobre.

Banca Ifis . La banca d’Italia ha fissato per il 2024 i requisiti Srep sul capitale Common Equity Tier 1 ratio del 9%.

Intred ha annunciato di aver acquisito per 3,6 milioni di euro, Connecting Italia, società attiva nella fornitura di servizi di telefonia alle aziende.

Casta Diva Group +1,3%. Websim Corporate Research ha avviato la copertura con giudizio BUY (Molto Interessante) e target price a 2,40 euro per azione.

Buzzi . Citi alza il target price a 32 euro.

VALUTE

Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro risale a 1,0816 (1,0806 alla vigilia). Lo yen torna a rafforzarsi sul dollaro, a un valore di 147,20, e sull’euro a 159,50.

ENERGIA

Petrolio in salita con il Brent Crude Marzo a 82,84 dollari al barile (+0,53%) e il Wti a 77,27 dollari al barile (+0,64%). Prezzo del gas naturale in calo ad Amsterdam a 27,8 euro al megawattora (-1,32%)