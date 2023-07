Borsa di Milano, Piazza Affari regina d'Europa in scia alla Bce

Le Borse europee chiudono con ampi rialzi la seduta odierna di scambi

La performance positiva dei listini è legata a doppio filo con le nuove indicazioni della Bce. Piazza Affari regina d’Europa in una seduta segnata dalle decisioni della Bce. Se da un lato Francoforte ha alzato i tassi di 25 punti base, dall’altro il governatore Christine Lagarde ha anche chiarito che d’ora in avanti tutto dipenderà dai dati e che, a partire da settembre, la stretta monetaria potrebbe fermarsi.

In questo scenario l’indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso del 2,12%, spinto dagli acquisti su Stm (+9%), in volo insieme a tutto il comparto tecnologico, e da una serie di società premiate dai risultati trimestrali. Fra queste Moncler (+6,8%), Stellantis (+5,3%), Diasorin (+4,9%), Azimut (+4,1%), Prysmian (+4,1%) e Mediobanca (+3,7%). Rialzi superiori ai due punti percentuali anche per Pirelli (+2,7%) A soffrire invece sono le banche, che pagano la decisione della Bce di fissare la remunerazione delle riserve obbligatorie allo 0%: Bper, maglia nera del listino, cede l’1,61%, Mps l’1,15%, Banco Bpm lo 0,4.

In denaro anche gli altri principali listini europei: Parigi ha chiuso con un rialzo del 2,05%, davanti a Francoforte (+1,7%) e Londra (+0,21%).

VALUTE

Sul mercato valutario, l’euro passa di mano a 1,0997 dollari (1,11 in avvio e 1,105 alla chiusura di ieri) e 155,103 yen (155,401 e 155,3). Il cambio dollaro/yen è a 141,068 (139,92 e 140,105).

ENERGIA

In rialzo il prezzo del petrolio: il contratto consegna settembre sul Brent guadagna l’1,27% a 83,97 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti l’1,57% a 80,02 dollari al barile. Ad Amsterdam, infine, il prezzo del gas scende del 2,7% a 28,5 euro al megawattora.