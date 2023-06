La Borsa di Mosca fa +30% e nel 2023 è dietro soltanto al Nasdaq

La Borsa di Mosca fa +30%

Le sanzioni stanno piegando l’economia russa? Nel clima di scontro ideologico generato dall’invasione dell’Ucraina anche i numeri subiscono una torsione in base alle tifoserie. Così tutto diventa relativo. Le sanzioni? Per gli amici di Putin (maglia rossa) è chiaro che non funzionano visto che il Pil del primo trimestre è sceso appena dell’1,9%. Dunque nulla di drammatico. Per gli avversari (maglia color celeste Nato) funzionano perchè il calo delle entrate ha mandato in rosso il bilancio dello Stato per 2,4 trilioni di rubli (circa 26 miliardi di euro). Una cifra non spaventosa anche se bisogna tenere presente che, nonostante lo standing da grande Potenza planetaria l’economia della Federazione è circa un terzo dell’Italia.

A mettere tutti d’accordo le diverse tifoserie è la Borsa di Mosca. Il verdetto è chiaro: per i mercati azionari il peggio è passato anche se i cannoni tuonano ancora. Il Moex da inizio anno è salito di oltre il 30%, secondo miglior listino al mondo appena dietro al Nasdaq, toccando i massimi da 14 mesi. Oltre alle big energetiche, ci sono anche i produttori di acciaio che hanno esteso i guadagni, dopo che l’amministratore delegato di Severstal ha segnalato risultati operativi più forti nel secondo trimestre.

E adesso si attende il petrolio

La situazione potrebbe anche migliorare considerando che l’Opec e i suoi alleati stanno cercando di far salire il prezzo tagliando l’offerta. La produzione di greggio da parte dell’alleanza è in calo di 670mila barili/giorno secondo l’ultimo sondaggio Platts di S&P Global Commodity Insights. La produzione Opec è scesa a Maggio a 28,16 milioni barili.

Diversi Paesi hanno introdotto sforbiciate per un totale di 1,66 milioni di barili nel tentativo di arrestare il calo dei prezzi. L’alleanza ha poi sancito il 4 giugno scorso che queste riduzioni dovranno essere confermate fino alla fine del 2024. L’Arabia Saudita ha addirittura annunciato un taglio extra di 1 milione di barili per luglio. C’è però un Paese che sembra non rispettare queste indicazioni ed è la Russia. Le sue raffinerie hanno lavorato 5,49 milioni di barili nella settimana dall’8 al 14 giugno, il massimo di 2 mesi, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Si tratta di quasi 200mila barili in più rispetto alla settimana precedente. A febbraio il vice primo ministro russo, Alexander Novak, aveva annunciato che Mosca avrebbe tagliato 500mila barili ovvero circa il 5% della produzione. Lo stesso Novak ha poi insistito in numerose occasioni sul fatto che la Russia sta attuando i tagli come promesso, ma l’aumento delle esportazioni via mare solleva dubbi fra gli stessi partner dell’Opec.

L’economia russa rallenta ma poco

“La Russia sta ripristinando la sua produttività giornaliera di raffineria poiché la stagione della manutenzione primaverile è in gran parte terminata. Vedremo le ultime strutture chiave, tra cui Kirishi, nella regione di San Pietroburgo, tornare online nei primi giorni di luglio. I cicli della raffineria torneranno completamente ai volumi precedenti alla manutenzione “, ha detto a Bloomberg, Viktor Katona, responsabile dell’analisi petrolifera presso la casa d’investimento Kepler.

Gli effetti del boom si fanno sentire. Per la Banca Mondiale l’economia di Mosca subirà una contrazione di appena lo 0,2% nel 2023, molto più contenuta rispetto al calo del 2,1% dell’anno scorso, grazie all’aumento degli acquisti da parte di India e Cina e al flusso verso i Paesi europei che hanno vietato le importazioni di petrolio russo, ma importano enormi quantità di greggio dai due Paesi e anche da Emirati Arabi Uniti, Singapore e Turchia. Solo l’India, in particolare, ha aumentato le importazioni di greggio russo del 1.500% a maggio, fino a superare i 2,15 milioni di barili al giorno. Insomma anche le sanzioni funzionano in base alle tifoserie.