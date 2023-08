Piazza Affari al rallentatore. L'economia frena più dell'inflazione

Nuove voci su Mps

Piazza Affari al rallentatore con gli investitori in attesa dei dati sull’inflazione su entrambe le sponde dell’Atlantico mentre si avvicinano le riunioni di politica monetaria di Fed e Bce. Nei primi scambi l’indice è stabile. Stabile il Monte Paschi dopo tre seduta consecutiva di rialzo. Il Corriere della Sera parla anche oggi di nozze in vista con il Banco BPM. Il Tesoro sarebbe pronto a cedere la sua quota del 64% perché ci guadagnerebbe circa quattrocento milioni di euro. Saipem perde oltre il 4,5% dopo aver collocato un prestito obbligazionario equity-linked 2029 da 500 mln euro.

Il ciclo economico rallenta

I segnali di rallentamento del ciclo economico arrivati nella prima parte della settimana non sono tali da modificare “l’orientamento falco di Jerome Powell e della Federal Reserve”, afferma Francois Rimeu di La Francaise AM. La banca centrale degli Stati Uniti, a suo avviso, ha ragione a non essere convinta del fatto che l’inflazione stia scendendo verso l’obiettivo del 2%. Per poterci arrivare in modo spedito, sarebbe necessaria una crescita economica debole e al di sotto del trend, “cosa che non si è ancora verificata”, oltre che “un riequilibrio del mercato del lavoro”. Rimeu si aspetta tassi di interesse nella migliore delle ipotesi stabili nei prossimi mesi, potenzialmente in rialzo in caso di sviluppi negativi dovuti all’inflazione.

Parlano gli analisti

Secondo Saira Malik di Nuveen invece, il picco dell’inflazione statunitense dovrebbe essere ormai superato e la crescita economica dovrebbe rallentare nel resto del 2023 e nel 2024, “Questo rallentamento previsto dovrebbe essere accompagnato da un parziale ritracciamento del forte aumento dei rendimenti dei Treasury iniziato dopo il Memorial Day”, precisa la strategist in una nota, aggiungendo che “storicamente, il rendimento decennale ha raggiunto il massimo negli ultimi mesi dell’ultimo aumento dei tassi di un ciclo di inasprimento”.