La Cina si sta fermando. Piazza Affari perde quota

Le Borse europee aprono in calo appesantite dai timori per l’economia cinese e per la tenuta del settore immobiliare. Anche Piazza Affari è in negativo con il Ftse Mib che segna il -0,57%.

Stamattina alle 9.45 esce l’indice PMI Servizi HCOB Italia. Il consensus si aspetta un rallentamento dell’espansione a 50,4. Nel fine settimana il ministro dell’Economia e della Finanza, Giancarlo Giorgetti, ha confermato le stime del governo sul Pil 2023, ma con toni molto prudenti: il dato di stamattina potrebbe mostrare che anche il settore servizi (turismo) sta perdendo vivacità. In questo quadro, riprende il dialogo tra Commissione europea e governo italiano sul PNRR. Ieri il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, che ha la delega al Pnrr, ha incontrato a Bruxelles Céline Gauer, che guida la task force della Commissione Ue istituita per l’attuazione del Recovery Fund. A fine luglio Bruxelles ha autorizzato il pagamento della terza rata da 18,5 miliardi. Ma serve però ancora il benestare del Consiglio. Il governo conta di incassare il terzo assegno entro gli inizi di ottobre e nel giro di qualche settimana chiedere anche il pagamento della quarta rata, per riceverlo entro fine anno.