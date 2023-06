Borsa Milano debole: la crisi in Russia colpisce Leonardo

Le banche giù

Le borse dell’Europa iniziano in ribasso l’ultima settimana di giugno, indice EuroStoxx 50 -0,4%. FtseMib di Milano -1,2%. Leonardo -4%. I mercati potrebbero già a cominciare a ragionare su un cambio di scenario in Ucraina, con il presidente russo, Vladimir Putin maggiormente propenso a trattare con Kiev, ora che deve badare anche al fronte interno. Scendono in Europa le società collegate alla Difesa, a Francoforte, RehineMetall -4%. Deboli i bancari che monetizzano i recenti rialzi; o debolezza dei titoli bancari che monetizzano i guadagni recenti, con Monte Paschi -2,3%, Bper -2,6%, Intesa -1,2%, Bpm -1,9%, Unicredit -1,5%.

Stabile lo spread

Avvio di settimana stabile per lo spread che si attesta a 162 punti, in linea con la chiusura di venerdi’. Il tasso del decennale si attesta al 3,979%. Settimana densa di emissioni di titoli da parte del Mef, gia’ da domani con l’offerta di oltre 4 miliardi in Btp, mentre mercoledi’ sara’ la volta di altri 4 miliardi in Bot, e venerdi’ con titoli a medio-lungo termine. Sui mercati valutari l’euro prova a rialzare la testa sul biglietto verde dopo il crollo di venerdi’ (in cui ha perso fino all’1% nel suo piu’ ampio calo giornaliero da meta’ marzo) dovuto alle preoccupazioni per il potenziale impatto economico dei tassi di interesse piu’ elevati sull’economia dell’Eurozona. Gli ultimi dati Pmi hanno rivelato un forte rallentamento della crescita del settore privato tedesco a giugno, mentre l’attivita’ commerciale francese si e’ contratta per la prima volta in cinque mesi. La moneta unica ad avvio di settimana passa di mano a 1,0900 dollari (+0,11%) e 156,39 yen (-0,09%).

S&P taglia le stime sulla Cina

S&P Global taglia le stime 2023 di crescita sulla Cina per la natura disomogenea della ripresa post-Covid che necessita di ulteriori stimoli: l’agenzia di rating ipotizza un Pil a +5,2%, in calo dal precedente +5,5%, a causa di consumi deboli e di un mercato immobiliare in difficoltà. Questa di S&P è la prima mossa al ribasso di un’agenzia di rating nel 2023 e segue le previsioni limate da Goldman Sachs e da altre banche di investimento. “Il principale rischio di crescita della Cina è che la ripresa perda più slancio per la debole fiducia dei consumatori e nel mercato immobiliare”, ha rilevato S&P in una nota.