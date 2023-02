La Borsa di Milano in rialzo al traino di Pirelli e Stellantis. Giù l'Eni

Borsa Milano positiva, attesa per i dati Usa su lavoro e Pil

La Borsa di Milano parte bene dopo i recenti ribassi. L’indice picchia contro quota 28 mila senza riuscire a superarla. La pubblicazione dei verbali della Fed non ha fatto chiarezza sul futuro dei tassi. Ulteriori indicazioni verranno oggi dall’indice dei prezzi e dal Pil degli Usa nel quarto trimestre Sul listino prosegue il buon momento dei titoli dell’automotive dopo i dati di bilancio. In prima linea Stellantis e Pirelli. Giù Eni nonostante l’ aumento degli utili.

Fmi: nel 2023 la ripresa toccherà il fondo e inflazione giù.

Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, in un’intervista all’agenzia indiana Press Trust of India in vista del G20 a Bangalore il 24 e 25 febbraio, ha detto di aspettarsi che il 2023 sia un anno difficile, con una previsione di rallentamento della crescita globale dal +3,40% dello scorso anno al +2,90%. Ma il 2023 “potrebbe essere un punto di svolta, che vedrebbe la crescita raggiungere il fondo e l’inflazione finalmente rallentare”. “E’ molto importante riunirci in questo momento impegnativo”, ha spiegato la Georgieva riferendosi alle riunioni che si terranno con ministri delle finanze e banchieri centrali.

Tiene il mercato del lavoro

“Ci sono alcuni fattori positivi come il mercato del lavoro molto resistente negli Usa e in Europa, la performance molto forte di alcune economie emergenti fra cui l’India, e il fatto che potenzialmente possiamo anticipare l’uscita dalla fase di alta inflazione”, tuttavia – ha aggiunto Georgieva – “le incertezze sono elevate e in questa situazione avere la possibilità di uno scambio con ministri e governatori consentirà di definire le giuste politiche”.