Piazza Affari gira in positivo sostenuta dalle banche

Quota 28 mila dell’indice è difficile da superare. Maxi commessa per Leonardo

Le parole del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, continuano a tenere sotto pressione le Borse europee ma evitano il tonfo registrato ieri sera a Wall Street. Gli indici sono sulla parità . Milano è sostenuta dalle banche: Unicredit, Intesa e Banco procedono positive. E’ partita in ribasso dello 0,19% Londra. Ieri il banchiere americano, davanti alla commissione Bancaria del Senato statunitense, ha detto che «il picco dei tassi d’interesse sarà probabilmente più alto di quanto precedentemente previsto». A questo punto gli investitori scommettono che alla prossima riunione del Fomc, in calendario il 21 e 22 marzo, sarà varato un aumento dei tassi di 50 punti base. La prossima settimana, inoltre, deciderà in merito alla politica monetaria anche la Banca centrale europea. La giornata è ricca di dati: nell’attesa dell’ultima lettura del pil europeo del quarto trimestre 2022, è emerso che in Germania le vendite al dettaglio a gennaio hanno registrato un calo dello 0,3% congiunturale e del 6,9% su anno, mentre la produzione industriale è salita del 3,5% su base mensile, mentre è diminuita dell’1,6% su base annua.. Intanto lo spread si attesta in area 183 punti.

Incerta Tim nell’attesa di novità sulle due offerte per Netco. Perdono quota le azioni oil con Tenaris giù del 2%. Fuori dal Ftse Mib, Banca Mps guadagna l’1,5% nel giorno dei conti 2022.

ANALISI DELLA TENDENZA

A 28mila punti c’è la fortissima resistenza statica dei massimi di inizio 2022. Correzioni di dimensioni ampie, diciamo intorno al -10%, sarebbero occasioni d’acquisto da cogliere.

AZIMUT:

Raccolta febbraio debole al netto delle acquisizioni.

LEONARDO,

Annuncia contratti per oltre 50 elicotteri firmati da clienti di America Latina , Sud-Est Asiatico Sud Africa, America Centrale Oceania e Giappone

GENERALI:

Berenberg alza il target da 22,6 a 23,5 eu e rafforza il BUY.

TENARIS

Redburn taglia il giudizio da Buy a Neutral.

ORO

1.814€ poco mosso in avvio di seduta. Il -1,80% di ieri è stato il peggior bilancio giornaliero da un mese a questa parte, mentre la quotazione è scivolata sui livelli di inizio anno.. Il sostegno fra 1.850/1.800$ si propone come area di acquisto Se nei prossimi mesi l’inflazione dovesse attenuarsi il prezzo risalirà. Una discesa sotto 1.780€ potrebbe rappresentare un fattore di rischio per la tenuta del trend di lungo periodo.