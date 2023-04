La Borsa di Milano chiude negativa, greggio croce e delizia del listino

La chiusura della Borsa di Milano

Una giornata in leggera frenata per la Borsa di Milano (-0,56%) e molti dei listini europee, che mal hanno digerito l’indice Jolts, il termometro del lavoro degli Stati Uniti, sotto le stime, e il ritorno della corsa del prezzo del petrolio. E proprio il petrolio ha rappresentato la croce e delizia del listino milanese, con Erg e Saipem che ne hanno beneficiato e altri titoli, come Tenaris, in difficoltà.

Anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente si sono mossi nella giornata senza una direzione precisa. Londra ha chiuso con un rialzo dello 0,5%, Parigi e Amsterdam piatte. In rialzo dello 0,1% Francoforte, mentre Madrid ha guadagnato lo 0,2%.

Si è ridotta la tensione sui titoli di Stato, con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,11%. A spiccare è stato l’oro, che sale dell’1,9% oltre i 2mila dollari all’oncia. Prosegue invece il calo del gas, che è sceso dell’8% a 47 euro al Megawattora.