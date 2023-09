La Borsa di Milano chiude in calo, male il settore del lusso

La Borsa di Milano chiude in calo, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con gli elevati rendimenti obbligazionari che mettono sotto pressione gli investimenti in azioni. Spiccano i ribassi del settore lusso, con diversi analisti che rivedono al ribasso le stime, dopo che la domanda di alcuni mercati chiave è peggiorata nel primo semestre dell’anno. In particolare, Morgan Stanley ha affermato oggi di rimanere selettiva sul settore, dopo aver tagliato le stime di crescita organica per il terzo e quarto trimestre per la maggior parte delle aziende.