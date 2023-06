Borsa di Milano in rialzo dopo i dati Usa Spread ai minimi

La Borsa di Milano allunga sul finale (+1,85%) in scia con il rally delle altre Piazze europee, dopo il dato sopra le stime sull’occupazione negli Stati Uniti. Il dato americano ha certificato, per il mese di maggio, la creazione di 339.000 posti di lavoro, mentre il tasso di disoccupazione sale al 3,7%, anch’esso oltre le stime.

Nella oltre Borse europee, a Francoforte il Dax avanza dell’1,27% a 16.055,25 punti, a Londra l’Ftse 100 sale dell’1,54% a 7.605,30 punti. A Parigi il Cac 40 guadagna l’1,87% a 7.270,69 punti.

Sulla giornata positiva dei mercati ha influito anche il sospiro di sollievo arrivato dopo il doppio via libera all’innalzamento del tetto al debito degli Stati Uniti, con il Senato che ha dato il proprio sì consentendo di evitare uno storico e catastrofico default.

Lo spread crolla

Netto apprezzamento per i titoli di Stato italiani in controtendenza rispetto al resto dell’eurozona Lo spread si è ulteriormente ridottao Nel finale il differenziale di rendimento tra il BTp e il pari scadenza tedesco e’ indicato a 166 punti base, dai 173 punti base di stamani (174 punti il closing di giovedì). Flessione marcata anche per i rendimenti dei titoli italiani: il rendimento è calato 3,97% nel finale, livello che non si registrava da inizio aprile e vicino ai minimi dell’anno toccati in febbraio.