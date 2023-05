Borse di Milano in rialzo, ottimismo per l'intesa sul debito Usa

La Borsa di Milano chiude in rialzo (+1,16%), allineata all’andamento moderatamente rialzista delle altre borse di Eurolandia, grazie anche ai segnali di avvicinamento tra i partiti statunitensi per un accordo sul tetto del debito. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e lo speaker della Camera Kevin McCarthy si stanno avvicinando a un accordo che alzerebbe il tetto del debito pubblico di 31.400 miliardi di dollari per due anni, limitando al contempo le spese del governo.

Sul fronte macroeconomico, l’Istat ha comunicato che l’indice di fiducia dei consumatori italiani è calato a maggio dopo tre rialzi consecutivi, con la debolezza che ha interessato anche l’indicatore relativo alle imprese, peggiorato in tutti i comparti con la performance più negativa nelle costruzioni.

Andrea Enria (vigilanza BCE) ha affermato che “lo stato di salute delle banche europee è buono” e che “la situazione è molto buona sotto tutti i punti di vista”, ma che “questo non ci deve spingere ad essere rilassati” e “bisogna comunque stare attenti e in allerta considerato i momenti di volatilità dei mercati”. Philip Lane (capo economista BCE) ha detto che i generosi accordi salariali di alcuni paesi dell’eurozona sono ancora all’interno delle aspettative, sebbene ci siano alcuni rischi di rialzo per la loro crescita.