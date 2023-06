Piazza Affari ignora la Bce per inseguire il Toro di Wall Street

Si è mossa con cautela la giornata finanziaria delle borse europee, con Piazza Affari (+0,6%) che inanella una nuova seduta positiva. Gli investitori hanno dovuto prendere le misure con le prospettive di crescita cinesi e l’arrivo di un ulteriore stretta nella politica monetaria dell’eurozona. Sul primo tema, il premier cinese Li Qiang ha affermato che la crescita economica del paese nel secondo trimestre sarà superiore al primo e dovrebbe raggiungere l’obiettivo di crescita economica annuale di circa il 5%.

Christine Lagarde, presidente della BCE, ha dichiarato, invece, che è improbabile che la Banca centrale europea raggiunga un picco dei tassi di interesse nel prossimo futuro e non dovrebbe vacillare nella propria lotta contro l’inflazione. Secondo Kazaks (Lettonia), la BCE dovrà continuare ad alzare i tassi anche dopo luglio e i mercati sbagliano ad attendersi tagli dei tassi così presto, mentre Simkus (Lituania) non si dice sorpreso di discutere in sede di consiglio direttivo un rialzo anche a settembre.

Tra gli indici di Eurolandia incolore Francoforte (0,2%), che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, deludente Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e senza slancio Parigi (0,4%).

L’Euro/Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,33%. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.922 dollari l’oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 68,17 dollari per barile, in netto calo dell’1,72%. Invariato lo spread, che si posiziona a +156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,86%.

L’apertura di Wall Street

Partenza in cauto rialzo, infine, anche per la borsa di Wall Street. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones continua la sessione sui livelli della vigilia a 33.773 punti, mentre, al contrario, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,30%, portandosi a 4.342 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,42%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l’S&P 100 (+0,32%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+0,58%) e beni di consumo secondari (+0,58%). Sul fronte macroeconomico, sorprendono al rialzo gli ordini di beni durevoli, risultati sopra le stime degli analisti. Il dato ha rilevato il terzo rialzo consecutivo, a maggio.