Piazza Affari in rosso seguendo l'Europa Resiste il Nasdaq

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, con il sentiment degli investitori che è ancora colpito dall’inatteso downgrade di Fitch del rating degli Stati Uniti, che ha innescato prese di profitto dopo le recenti performance positive dei mercati. Sul fronte macroeconomico, in Cina il PMI dei servizi rilevato da Caixin è salito da 53,9 in giugno a 54,1 in luglio, contrariamente alle attese. Gli indici PMI HCOB-S&P Global hanno segnalato che l’economia dell’eurozona ha iniziato il terzo trimestre con la più rapida contrazione delle attività dal novembre dello scorso anno.

il Ftse Mib in calo dello 0,94%, il Dax40 dello 0,8% a Francoforte e il Cac40 dello 0,7% a Parigi. Dopo i guadagni messi a segno dalle Borse europee nei primi sette mesi dell’anno, prevale la cautela. Il rialzo dei tassi di mercato non disturba i tech, l’inossidabile Nasdaq torna sulla parità. Thomas Barkin (Fed di Richmond) dice che l’inflazione scende e la frenata dell’economia è dolce. In serata arrivano le attesissime semestrali di Apple e Amazon – e sul fronte macro arrivano indicazioni contrastanti sull’andamento dell’economia. Sul fronte delle banche centrali banche centrali oggi è intervenuta la Banca d’Inghilterra che ha alzato come previsto i tassi di 25 punti base al 5,25%. Il mercato aspetta con attenzione anche il rapporto sul mercato del lavoro Usa in calendario domani, quando le richieste settimanali di sussidi di disoccupazioni sono state in linea con le previsioni.

Tra i titoli, a Milano seduta di vendite per Bper (-4,09%) dopo la trimestrale sostanzialmente in linea con le attese.