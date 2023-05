Borsa Milano chiusura stabile dell'8 maggio. Sprint di Mps

Piazza Affari la migliore

Borse europee anonime nella prima seduta settimanale prese tra il maggior ottimismo sulla congiuntura economica, dopo i dati sull’occupazione Usa, e l’attesa per le statistiche di aprile sui prezzi americani al consumo e alla produzione che arriveranno nel corso della settimana. Dopo essere stata la migliore dell’ultima ottava (+1% la variazione), Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni con un altro +0,28% ma la migliore di giornata – con Londra chiusa per festeggiare il nuovo re Carlo III – è stata Madrid (+0,58%) con le banche in evidenza. Piatte Parigi, Francoforte ed Amsterdam.

Mps protagonista assoluta sul Ftse Mib (+5,8%)

Il titolo guadagna tra l’attesa della trimestrale e i nuovi rumors sul Tesoro in manovra sulla quota di controllo. Cnh Industrial (+2,6%) ha messo a segno un altro rialzo sfruttando il giudizio positivo sui conti. Bene gli altri istituti di credito e anche Nexi che diffonderà nei prossimi giorni i numeri del periodo gennaio-marzo. Realizzi su Diasorin (-2,3%) tra i migliori nei giorni scorsi. Vendite sulle utility e su Enel (-0,7%) a pochi giorni dalla battaglia in assemblea sul rinnovo del consiglio. Piatta Tim dopo l’exploit di venerdì in attesa di una svolta sulle offerte per la rete.

VALUTE

Sul mercato valutario il cambio tra euro e dollaro è rimasto a 1,1017.

ENERGIA

Petrolio ancora in rimonta con il Wti giugno a 73 dollari al barile e il Brent luglio vicino a quota 77 dollari al barile. Gas naturale in rialzo a 37 euro al megawattora.