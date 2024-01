Piazza Affari giù nel giorno della Bce. Male Unicredit e Stm

La vittoria a valanga in New Hampshire ha spinto Goldman Sachs a fornire ulteriori indicazioni su quel che potrebbe succedere sul mercato nel caso salissero ancora di più le chance di una vittoria di Donald Trump alla Casa Bianca. Le cinque aree più influenzate da questo evento dovrebbero essere le seguenti: politica fiscale; normativa e regolamentazione; politica commerciale e dazi; politica monetaria; geopolitica. Nel report del team guidato dalla strategist Sharon Bell, si prende in considerazione il tema delle barriere alle importazioni.

“Trump ha proposto un dazio lineare del 10% sulle importazioni negli Stati Uniti, in contrasto con i dazi imposti dopo la sua vittoria nel 2016, concentrati sul commercio con la Cina e su settori specifici, come l’acciaio”, si legge nella nota. La Casa Bianca potrebbe non dover passare dal Congresso, in quanto nel 1971, Richard Nixon introdusse una sovrattassa temporanea del 10% utilizzando le prerogative di emergenza tuttora esistenti.

L’ipotesi è negativa principalmente per le economie emergenti, ma è ugualmente negativa per l’Europa, area che vale il 15% delle importazioni statunitensi. In media, le società quotate dell’Unione Europea hanno un quarto delle loro vendite negli Stati Uniti, ma buona parte di questo giro d’affari è generato da filiali o controllate basate in America, quindi in qualche modo protetto.

Chi sta peggio, secondo Goldman Sachs, sono le mid cap tedesche e le società quotate alla borsa di Stoccolma. I meno sensibili al tema, nel passato, sono stati i titoli delle borse di Londra e Zurigo. A livello di settori, il dazio al 10% sarebbe un male per l’automotive e la chimica, sono da considerarsi dei difensivi la farmaceutica e i beni di largo consumo.