Piazza Affari in calo dopo Ferragosto in attesa dei verbali Fed

Chiude in ribasso la Borsa di Milano, che torna agli scambi dopo la festività di ieri, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Il Ftse Mib ha perso lo 0,93%, a Francoforte il Dax40 è salito dello 0,14% e a Parigi il Cac40 è sceso dello 0,1%. Sul fronte macroeconomico, l’inflazione è rallentata secondo attese nel Regno Unito a luglio, raggiungendo il tasso annuo più basso dal febbraio 2022, anche se ci sono stati maggiori segnali di pressione nei prezzi core e nei servizi.

A pesare sul sentiment sono anche le notizie in arrivo dalla Cina, dove i prezzi delle nuove case sono scesi a giugno per la prima volta quest’anno. Ciò segue l’inatteso taglio dei tassi operato ieri dalla banca centrale cinese e una lunga serie di dati deboli per la prima parte dell’anno.

Gli operatori attendono i verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve che saranno diffusi questa sera e potrebbero fornire possibili segnali sulle prossime mosse della Fed. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo.

Nello scenario borsistico europeo ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, sostanzialmente debole Londra e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.