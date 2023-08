Piazza Affari chiude negativa, tengono solo le banche

Tutti negativi oggi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, per le preoccupazioni sulla tenuta dell’economia cinese (rinnovati timori per il settore immobiliare e per il sistema bancario ombra) e su possibili nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed (dopo che le minute dell’ultima riunione sono risultate moderatamente hawkish).

Nessuna variazione significativa per l’Euro/Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,088. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.896 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil). Sulla parità lo spread. Tra i mercati del Vecchio Continente si muove sotto la parità Francoforte, contrazione moderata per Londra e sottotono Parigi.