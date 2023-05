La Borsa di Milano chiude in rialzo, apertura a due velocità per Wall Street

Chiude lievemente positiva la Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, trainata dall’ottimismo per il raggiungimento dell’accordo sul limite del debito statunitense. Tra i best performers di Piazza Affari ci sono Saipem (+3,34%) e STMicroelectronics (+3,54%). Le vendite più consistenti, invece, si registrano su A2A, con un decremento dell’4,07% ed Hera, che segna un calo dello 3,82%.

Ieri la seconda lettura ha confermato che l’inflazione dell’Eurozona è salita di un decimo ad aprile, al 7% a/a e che l’indice “core BCE” (al netto di alimentari freschi ed energia) è diminuito al 7,3% dal picco di 7,5% a marzo. Sul fronte della politica monetaria, il vicepresidente della BCE Luis de Guindos ha affermato che “una parte significativa del percorso è stata fatta, c’è ancora un po’ di strada da fare, probabilmente la strada da percorrere è più breve, ma non so quale sarà il punto di arrivo”.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro/Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 72,66 dollari per barile. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 186 punti rispetto ad un avvio vicino ai 184 punti. Sale anche il rendimento del decennale che si porta al 4,3%, quasi +13 punti base.

Infine, nel pomeriggio Wall Street avvia gli scambi a due velocità. Il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,32%, mentre appare incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 4.157 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,45%); pressoché invariato l’S&P 100 (+0,04%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+0,55%), telecomunicazioni (+0,54%) e beni di consumo secondari (+0,52%). Nel listino, i settori utilities (-0,79%), energia (-0,74%) e sanitario (-0,70%) sono tra i più venduti.