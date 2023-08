Borsa di Milano negativa, pesa il giudizio di Fitch sugli Usa

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, dopo l’inatteso declassamento del rating sovrano degli Stati Uniti da parte di Fitch. Il sentiment dei mercati era già stato colpito ieri dai dati deludenti sull’attività manifatturiera dell’Eurozona e della Cina.

Anche Wall Street ha aperto in ribasso nel pomeriggio. La mossa di Fitch, arrivata dopo che a maggio aveva messo i rating sotto osservazione negativa, ha suscitato una reazione accesa da parte della Casa Bianca, che l’ha definita “arbitraria e basata su dati obsoleti” in quanto arrivata due mesi dopo un accordo sul tetto del debito che ha scongiurato il default.

“Ora gli Stati Uniti non sono più nella fascia massima di rating, ma questo non dovrebbe avere un impatto troppo rilevante sull’ammissibilità dei titoli di stato in determinati portafogli, dal momento che ormai la maggior parte degli investitori è più flessibile rispetto a un criterio strettamente AAA – ha fatto notare Martina Daga, Macro Economist di AcomeA SGR – Infatti, la Germania rimane l’unico paese tra le economie maggiori ad avere un rating AAA”.