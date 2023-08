In rialzo Milano e le Borse europee, rally del produttori di chip

In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che chiude con un’ottima performance. Spiccano i rialzi dei titoli relativi ai chip (in Italia STM), spinti dall’ottimismo in attesa dei risultati trimestrali di Nvidia, il maggiore produttore di chip a livello globale.

In calendario per l’area euro non ci sono dati di rilievo oggi. L’unica indicazione è arrivata dalla BCE, la quale ha comunicato che a giugno la bilancia delle partite correnti dell’Area Euro ha chiuso con un surplus di 36 miliardi di euro, in significativo miglioramento rispetto al mese precedente.

Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.898,2 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,33%) si attesta su 79,85 dollari per barile.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +168 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,31%.

Tra le principali Borse europee giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,66%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,18%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,59%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 28.167 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 30.141 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Prysmian (+4,00%), DiaSorin (+2,77%), STMicroelectronics (+2,47%) e Interpump (+1,69%).