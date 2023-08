Borsa di Milano cauta, brillano solo le banche

Seduta praticamente sulla parità per la Borsa di Milano e le principali borse del Vecchio Continente. A Piazza Affari le uniche a mettersi in evidenza sono state le banche, tra cui Mps e Bpm. L’attenzione degli investitori era concentrata, principalmente, sui numerosi dati macroeconomici, che potrebbero avere un effetto sulla politica monetaria della BCE, in vista dei numeri complessivi Eurostat di domani.

In particolare, oggi il report sull’inflazione della Germania ha segnalato un incremento del 6,1% ad agosto su base annua contro una stima degli analisti di una crescita del 6,0% e un aumento del 6,2% in luglio.

Su base mensile l’aumento è dello 0,3%, lo stesso valore previsto dagli economisti e identico a quello di luglio. Anche in Spagna i prezzi al consumo sono aumentati del 2,6% su base annua nel mese di agosto, secondo i dati preliminari dell’Istituto nazionale di Statistica (Ine) pubblicati oggi. L’inflazione su 12 mesi è risultata superiore al 2,3% di luglio e in linea con il 2,6% previsto dagli analisti.

Sempre sul fronte macro, l’Istat ha comunicato che ad agosto, la diminuzione dell’indice di fiducia delle imprese italiane ha espresso un generalizzato peggioramento in tutti i comparti, attestandosi sul valore più basso da novembre 2022. A livello di Euro Zona, è peggiorata la fiducia di imprese e consumatori.