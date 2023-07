Borsa di Milano poco mossa, settimana di verifica per i dati Ue

Bilancio positivo questa mattina per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Francoforte è stabile, riportando un moderato 0%; poco mosso Londra, che mostra un -0,06%; andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,09%.

Positiva anche la Borsa di Milano grazie al comparto utility. Moderatamente al rialzo la prestazione di Enel, che scambia con una variazione percentuale dell’1,44%. I mercati aprono le contrattazioni all’insegna della cautela, in una giornata che vede Wall Street chiusa per i festeggiamenti dell’Independence Day. Aumentano le preoccupazioni per la politica monetaria restrittiva della Bce e i rischi di recessione. Dalla Cina arrivano nuovi segnali preoccupanti per il comparto dei semiconduttori, dopo l’annuncio della restrizione sull’export di alcune materie prime rare per la produzione dei chip.

Domani saranno diffusi il dato sul PMI composito dall’Unione Europea, e il dato sulla produzione industriale dalla Francia. Giovedì è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell’Unione Europea. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP, previsto sempre giovedì.