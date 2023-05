Piazza Affari in negativo come il resto d'Europa. Brilla Bpm, soffre Fineco

La Borsa Milano è debolmente negativa (-0,16%), in scia alle altre Borse di Eurolandia, con gli investitori che attendono l’importante dato sull’inflazione statunitense per domani. Intanto, continua la stagione di risultati, mostrando un quadro migliore delle attese iniziali. Oggi in area euro non vi sono dati di rilievo in calendario. L’unica indicazione è arrivata dalla Francia, dove a marzo 2023 il saldo delle partite correnti è passato in surplus.

Sul fronte della politica monetaria, Peter Kazimir, governatore della National Bank of Slovakia, ha detto che “sulla base dei dati odierni, dovremo continuare ad aumentare i tassi di interesse più a lungo del previsto”, mentre Martins Kazaks, presidente della Banca centrale della Lettonia, ha detto che “saranno necessari ulteriori aumenti dei tassi per domare l’inflazione”.

A Piazza Affari focus sulle banche, con MPS che ha archiviato il primo trimestre dell’anno con un utile netto in crescita a 236 milioni e l’ad Luigi Lovaglio che ha aperto alla distribuzione del dividendo dal 2024. Banco BPM ha invece conseguito un utile netto di 256 milioni, con l’ad Giuseppe Castagna che si è detto fiducioso in merito a un aumento della remunerazione. Fineco ha registrato un utile netto record nel primo trimestre 2023 a 147,3 milioni di euro.

Sul mercato valutario il cambio tra euro e dollaro si muove sotto 1,10 (1,0955 da 1,101). Euro/yen a 148,03 yen (da 147,8(da), dollaro/yen a 135,12 (da 134,77). Petrolio in calo di un punto percentuale: il Wti giugno tratta a 72,3 dollari al barile, il Brent luglio a 76,1 dollari al barile. Gas naturale sotto i 36 euro al megawattora in Europa (-2,5%).