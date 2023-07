Borsa di Milano piatta in attesa di Banche centrali e trimestrali

Si chiude una giornata nel segno della stabilità per Piazza Affari, in attesa della conclusione delle riunioni di Fed e BCE. Sul fronte macroeconomico, in Germania l’indicatore IFO di luglio ha mostrato una diminuzione maggiore delle attese dell’ottimismo delle imprese, sulla scia del rallentamento globale e della restrizione monetaria.

Dal bank lending survey della BCE è emerso che la domanda da parte delle imprese di prestiti o utilizzo di linee di credito è sceso al minimo storico dall’inizio dell’indagine nel 2003. Sostanzialmente stabile l’Euro/Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,105.

L’oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,20%. Il petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità. Invariato lo spread, che si posiziona a +164 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,05%.