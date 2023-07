Le Borse si prendono una pausa, Milano premia Azimut e Banca Generali

Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa, dopo le indicazioni giunte dalle banche centrali (Fed e BCE) circa una possibile pausa nei rialzi dei tassi di interesse. Stamane la banca centrale del Giappone ha lasciato inalterati i tassi e annunciato modifiche nella strategia di controllo della curva dei rendimenti.

Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,101. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 80 dollari per barile.

Tra i listini europei Francoforte è stabile, andamento cauto per Londra, poco mosso Parigi. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima. Sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 31.550 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Azimut e Banca Generali grazie ai risultati societari annunciati la vigilia. Bene inoltre, Iveco e Intesa Sanpaol: quest’ultima dopo il forte primo semestre vede l’utile 2023 ben oltre 7 miliardi.