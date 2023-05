Borsa di Milano in rialzo con le trimestrali e per i dati macroeconomici

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Il Ftse Mibè in progresso dello 0,92%, aspettando il giudizio di Fitch sul rating italian che arriverà a mercati chiusi. . A Parigi il Cac40 ha guadagnato lo 0,45% e a Francoforte il Dax40 lo 0,5%. A dare la spinta sono le indicazioni positive sul fronte delle trimestrali societarie: Allianz ha registrato un balzo dell’utile netto molto consistente. SocGen ha fatto lo stesso grazie al trading di bond e valute; Richemont ha messo a segno vendite record nell’esercizio al 31 marzo 2023, grazie alla ripresa della Cina.

Per quanto riguarda i dati macroeconomici, nel Regno Unito la prima stima del PIL ha mostrato, durante il 1° trimestre, una crescita di +0,1% rispetto al mese precedente e di +0,2% in ragione d’anno (in linea con le attese). Nessuna sorpresa dai dati finali dell’inflazione in Francia e Spagna per il mese di aprile.

Sul fronte della politica monetaria, il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, si è detto preoccupato dall’andamento dell’inflazione nei servizi, che dipende in parte dall’accelerazione della crescita salariale. Secondo Hernández de Cos, governatore della Banca di Spagna, la restrizione delle condizioni finanziarie significa che siamo più vicini a concludere la fase di rialzo dei tassi. Per Joachim Nagel, presidente della Bundesbank, il rialzo dei tassi varato a maggio non sarà l’ultimo perché c’è bisogno che l’attuale ondata inflattiva termini.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo BPER, Recordati, Leonardo e Banca Generali. Le più forti vendite, invece, si manifestano su ERG, che prosegue le contrattazioni. Tentenna Iveco.