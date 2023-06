Borsa Milano top in Europa. Balzo di Mfe dopo la morte del Cav

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, compresa la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che ette a segno un rimbalzo dello 0,88% .MFE sale del 5,9% con il diffondersi delle notizie sulla morte del fondatore Silvio Berlusconi. Francoforte ha guadagnato lo 0,9% e Parigi lo o,5%.

La Borsa guarda alla successione del Cavaliere

I titoli Mfe chiudono in netto rialzo in Borsa dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il mercato ha puntato sui titoli della ex Mediaset in un’ottica speculativa, come gia’ in passato in occasione della notizia del ricovero del patron del gruppo, mentre Mondadori e Mediolanum, gli altri titoli della ‘galassia’ Fininvest, non hanno registrato variazioni di rilievo. Le azioni Mfe categoria A, che danno diritto a un voto in assemblea salgono del 5,86%, mentre le Mfe B (con diritto a 10 voti) segnano un +2,32% a 0,7045 euro; entrambe poco dopo la morte di Berlusconi sono salite fino a un picco del +10%. Mondadori invece tratta con un rialzo dell’1,54% e Banca Mediolanum a +0,39%. L’appeal speculativo di Mfe viene collegato alle voci dei mesi scorsi di un possibile disimpegno dal settore. Il tema della successione viene comunque smorzato dalla stessa Fininvest che in un comunicato diramato nel pomeriggio garantisce che “le attivita’ proseguiranno in una linea di assoluta continuita’ sotto ogni aspetto”.

Giornata fiacca per Tim

Tim è scesa dell’1,83€. Le vendite sono legate in particolare ai dubbi del socio francese sulle nuove offerte. Il gruppo di tlc, infatti, ha annunciato che le proposte «saranno esaminate dal consiglio di amministrazione nelle riunioni programmate per i prossimi 19 e 22 giugno, previa istruttoria del comitato parti correlate». Secondo le indiscrezioni di stampa, le offerte comportano una modesta revisione al rialzo della valutazione della rete. In particolar la proposta di Kkr potrebbe arrivare a valutare NetCo fino a 23 miliardi (21 + 2 legati ai risultati).

L’opposizione di Vivendi sualla rete

Il miglioramento non ha convinto il socio francese Vivendi, che ha bocciato i rilanci «inconsistenti» delle due cordate, dicendosi convinto che si possa «chiudere in modo definitivo la “stagione delle offerte”». «A valle della presentazione delle offerte, Vivendi ha espresso commenti molto negativi sulle negoziazioni in corso, chiedendo quindi al board di Tim di non proseguire nelle trattative e dichiarandosi pronta a votare contro l’offerta se questa arrivasse in assemblea», commentano gli analisti di Equita. Gli esperti di Intermonte, da parte loro, concentrano l’attenzione su quella che definiscono «la vera novità dalle indiscrezioni di stampa», cioè il possibile break-up di Open Fiber, con il disimpegno di Macquarie dal dossier NetCo. Operazione che «offrirebbe maggiori chance per un’offerta congiunta di Cdp e Kkr senza incorrere in rischi di natura antitrust, pur determinando un allungamento dei tempi».

I fidanzati di Mps

Altro caso del giorno è quello di Mps, che ancora sconta le parole dell’a.d. di Bper, Piero Montani, che ha sottolineato di non avere interesse per un’aggregazione con Rocca Salimbeni. Posizione confermata dal presidente del gruppo Unipol Carlo Cimbi, che in qualità di primo azionista di Bper ha bollato come «fantasie» le ricostruzioni di stampa che lo indicano come principale “sponsor” di un’aggregazione sull’asse Modena-Siena. «A nostro avviso Bper potrebbe avere interesse ad acquisire filiali solamente in alcune aree dove è presente Mps, come ad esempio il Triveneto, ma non essere interessata ad un takeover dell’intera banca senese», commentano sempre gli analisti di Intermonte, secondo i quali «l’opzione più probabile, a questo punto, è che la banca continui nel turnaround in corso cercando di mostrare agli investitori la capacità di generare utili sostenibili nel tempo per poi vagliare nel 2024 ipotesi di vendita che permettano al Mef (maggiore azionista con il 64% del capitale) di uscire dal capitale adempiendo agli impegni con la Ue».