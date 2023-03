Borsa, Parzani: "per attrarre investimenti servono riforme"

“Il tema della Borsa è giocare un ruolo strategico nel finanziamento della crescita del Paese, quindi ampliare quella che è la nostra offerta come Borsa è la nostra mission. Stiamo lavorando su un set di riforme” ha aggiunto il numero uno di Borsa Italiana.

Nel dettaglio, “il ministro Giorgetti ha annunciato le riforme che dovrebbero essere imminenti e sono importanti, massicce, che portano la Borsa e l’accesso alla Borsa in un contesto più competitivo. Eravamo caduti un pò lontano da altri Paesi europei che hanno avuto la capacità di attrarre. La mia proposta è avere il menù più ricco, una Borsa che costruisce ponti tra aziende e mercati” ha evidenziato Parzani.