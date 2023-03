Powell affonda le Borse. Piazza Affari chiude in rosso (-0,67%)

La Fed spegne le azioni e accende il dollaro

Borse europee in calo dopo le parole del governatore della Fed, Jerome Powell, che ha annunciato una politica monetaria più aggressiva del previsto. Piazza Affari ha archiviato la sediua in calo dello 0,67%, Parigi dello 0,46%, Francoforte dello 0,61%, Londra dello 0,13%, Madrid dell’1% e Amsterdam del’1,09%.

Pesano le parole di Powell

In audizione in Commissione bancaria al Senato statunitense, Powell ha spiegato che il picco dei tassi sarà “probabilmente più alto di quanto previsto”. Ha aggiunto che la Fed è “pronta ad accelerare” aumentando ulteriormente il costo del denaro. A patto però che le condizioni economiche lo consentano. Così ora gli investitori si attendono un aumento non più da 25 punti, bensì da 50 a partire dalla riunione del 21-22 marzo.

Immediata la reazione del mercato

Sulla scia delle parole del governatore statunitense hanno virato in rosso non solo gli indici azionari, ma anche il biglietto verde si è rafforzato contro le principali valute: l’euro è sceso sotto 1,06 dollari a un minimo di 1,057, e la sterlina è calata a 1,1883 dollari, il minimo in due mesi.

Giù anche il petrolio con il Wti che è arrivato a perdere il 2,6% e il Brent il 2,2%, mentre lo spread è risalito a 184 punti, contro i 180 delle ore precedenti e i 182 di ieri.

Alti e bassi sul listino milanese

A Piazza Affari in calo Nexi che, esaurito lo slancio dopo i conti in linea con attese, ha chiuso -3,07%. (-0,7%) Giù anche Diasorin (-0.67%) e Ferrari In fondo al listino Saipem (-3,38%) e in cima Unipol (+0,91%) e Moncler (+1,06%). Positiva Banca Mediolanum (+0,11%) dopo i dati sulla raccolta record a febbraio.

Sul fronte energetico, negli ultimi minuti il gas risale dai minimi di dicembre 2021 a 43,44 euro al MWh (+3,06%), restando comunque ai valori di gennaio 2022.