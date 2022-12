Le Borse aprono in ribasso dopo Wall Street, attesa per la Bce. I titoli da seguire

L’apertura delle Borse

La Borsa di Milano parte al rallentatore dopo la chiusura al ribasso di New York Una reazione negativa frutto di una certa emotività. La Fed, infatti, ha fatto esattamente quello che aveva annunciato. Il mercato, invece, aveva coltivato illusioni. Sperava che Powell accennasse all’ipotesi di un taglio dei tassi già nel 2023 ed è rimasto deluso. Wall Street ha virato con S&P500 e Nasdaq che hanno terminato in ribasso dello 0,6% e del -0,8%. In realtà avrebbe dovuto apprezzare la franchezza delle parole di Powell, che si è mosso in presenza di eventi concreti più che di sensazioni. Per questa ragione è immaginabile che se l’inflazione dovesse rallentare come accaduto a novembre, dagli uffici della Fed potrebbero alzarsi in volo molte colombe.Tanto più che per il prossimo anno non si parla più di recessione ma di rallentamento della crescita (+0,5%).

La giornata prosegue con il meeting Bce – da cui il mercato si aspetta un aumento da 50 punti base ma soprattutto i dettagli sul Quantitative tightening – e con quello della Banca d’Inghilterra. Anche in questo caso le aspettative degli investitori si concentrano su un aumento del costo del denaro da mezzo punto percentuale, mentre l’inflazione del Paese è scesa più delle attese in novembre, dopo aver toccato il massimo da 41 anni il mese precedente. L’inflazione della zona euro invece dovrebbe restare oltre il target Bce del 2% fino al 2025, secondo alcune fonti. In mattinata, prima delle altre riunioni, anche la Norvegia annuncerà la propria decisione sui tassi. La settimana prossima invece, in occasione del proprio meeting, la Banca del Giappone dovrebbe mantenere la politica ultra-accomodante, mentre l’attenzione del mercato sarà rivolta alle parole del governatore Kuroda sull’inflazione.

Titoli caldissimi

ENEL

Il gruppo sta trattando in via esclusiva la cessione di Enel Romania alla greca PPC.

SAIPEM

Nuovi contratti per 1,2 mld in Guyana ed Egitto: conferma l’ottimo andamento della raccolta ordini.

UNICREDIT

Goldman Sachs alza il target da 19,5 a 20,25 € e rafforza il BUY.

Sotto la lente

A2A

Il gettito complessivo derivante dalla tassa sugli extraprofitti delle società energetiche ammontava alla data del 30 novembre a circa 2,8 miliardi di euro. Lo ha detto il ministro all’Economia, Giancarlo Giorgetti. L’associazione delle utility ha respinto le accuse di aumenti illegali delle tariffe contenute in una presa di posizione dell’Antitrust.

DIASORIN

La francese Biomerieux, attiva nello stesso ambito, ha alzato le previsioni di utile operativo sul 2022 a 600-630 milioni di euro, nel 2023 la società dovrebbe arrivare a oltre 660 milioni.

TIM

Punta a ridurre il debito attraverso la vendita di asset. A dirlo è l’amministratore delegato Pietro Labriola. Secondo indiscrezioni di buona fonte , la società ha avuto un incontro con i rappresentanti di Global Infrastructure Partners (Gip) per un eventuale ingresso nella rete della società telefonica.

.SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI

La società attiva nel packaging industriale, oggi sbarca in Borsa. Il prezzo di collocamento è stato di 1,25 euro.

Analisi della tendenza

FtseMib (24.573 punti). Area 25mila punti continua a contenere gli spunti al rialzo, delimitando così il consolidamento che dura ormai da 5 settimane. Eventuali strappi potrebbero estendere verso le successive resistenze in zona 25,500 punti, ma rischierebbero di essere delle bull trap (falsi segnali, ndr).

L’angolo degli analisti

Gli strateghi di Jefferies si dicono ottimisti riguardo alle prospettive di crescita per l’Europa il prossimo anno e si aspettano che l’indice Stoxx 60, che raggruppa le prime grandezze dell’area euro, finisca nel 2023 a 480 punti, circa il +10% sopra i livelli attuali. Il team guidato da Sean Darby afferma di aspettarsi che gli indicitocchino il minimo nel primo semestre 2023 e le revisioni al rialzo degli utili seguiranno con un ritardo di tre mesi. Jefferies ha aperto una posizione “lunga”, ovvero al rialzo, sui titoli che beneficiano di un Euro forte.

Le aspettative di un rallentamento nel ritmo di rialzo dei tassi, il brusco arretramento del prezzo del petrolio l’ottima stagione delle trimestrali e la sorprendente resilienza dell’economia dei principali paesi membri, sono tutti fattori che hanno riportato ottimismo sui listini dell’Eurozona. L’indice Stoxx 600 e l’Eurostoxx 50 sono cresciuti di oltre il +17% e +24% negli ultimi due mesi. La perdita da inizio anno del primo è intorno a -9,70%, mentre il secondo perde il -7,70%. A fine settembre, picco negativo del 2022, la perdita era intorno al -25%.

Pillole dall’estero

MERCATI EMERGENTI

L’Asian Development Bank (Adb) peggiora la stima di crescita dei Paesi emergenti dell’Asia nel 2022 al 4,2% dal 4,3% di settembre (4,6% in luglio), per via del rallentamento globale..La Cina dovrebbe crescere del 3,0% quest’anno contro il 3,3% previsto a i settembre (4,0% in luglio) e al 4,3% nel 2023 contro il 4,5% precedente.

ARCELORMITTAL

Gli analisti di Bank of America hanno ridotto la loro raccomandazione a Neutral da Interessante Il nuovo prezzo obiettivo è 28 €.

CELLNEX

È stata premiata per la trasparenza e l’impegno nell’affrontare il cambiamento climatico.

DELTA AIR LINES

La compagnia aerea attende profitti praticamente raddoppiati nell’esercizio 2023, grazie alla solida domanda di viaggi e al calo dei costi operativi, carburante escluso. Delta prevede un EPS rettificato compreso tra 5,00 e 6,00 $ il prossimo anno, contro la guidance di 3,07-3,12.

MICROSOFT

ha avviato una partnership con Air India per accelerare la digitalizzazione della compagnia indiana. Inoltre ha siglato una partnership anche con Viasat, TLC americana, per aiutare a portare l’accesso ad internet fisso ad oltre 10 milioni di persone nel mondo, di cui 5 in Africa. Infine alza l’offerta fatta a Sony per permettere alla casa nipponica di utilizzare la serie di videogiochi Call of Duty sul catalogo PlayStation La stessa offerta è stata proposta anche a Nintendo, che l’ha già accettata.

MODERNA

È salita dell’ 8,3 dopo il forte incremento del giorno prima (+18,70%). La società sta riscontrando ottimi risultati nella sperimentazione del vaccino anti-cancro.

TESLA

Perde il 3,3%. Goldman Sachs ha tagliato il target price citando una domanda debole.Il nuovo Tp è 235$ da 305$ Dall’inizio di settembre il titolo ha perso circa il 50%.

VODAFONE

Goldman Sachs ha tolto il titolo del colosso delle telecomunicazioni dalla “Conviction List”.

Obbligazioni

Secondo una intervista ai gestori condotta da BofA,i bond dovrebbero essere l’asset migliore del 2023.

Petrolio

Brent e WTI in rialzo di oltre il 2%,. La domanda è aumentata per l’incremento delle scorte settimanali di greggio negli Usa.

Gas

Negli USA -5% a 6,58 dollari e Gas UE in calo del 5% a 130 euro per mwh. In Europa si discute ancora di tetto al prezzo.

Valute

Euro a 1,065,( +0,30%) sul dollaro.